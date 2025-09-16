Unde poți face plajă în luna octombrie. „Caraibele Europei” este deschis pentru turiști

Un sat aflat la malul mării a reușit să atragă numeroși turiști din întreaga Europă, inclusiv din România, devenind una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. În această destinație inedită vara nu se încheie o dată cu luna septembrie, ci se prelungește până la finalul lunii octombrie, temperaturile rămânând ridicate și pentru plajă.

Kasmil, un mic sat din sudul Albaniei, a devenit una dintre cele mai atractive destinații turistice din acea zonă. Datorită peisajelor spectaculoase și a apei de un albastru intens, locul a fost supranumit „Caraibele Europei”.

Unde poți face plajă în luna octombrie

Cu o suprafață de 13 kilometri pătrați, satul Kasmil are numeroase plaje largi cu nisip fin unde turiștii se pot bucura de razele soarelui chiar și în sezonul de toamnă. Plaja Pasqyra este renumită că are cea mai albastră apă din lume. Există și numeroase opțiuni de cazare unde turiștii se pot bucura de un mediu relaxant.

Vizitatorii se pot caza la un resort care oferă accesul privat la plajă, dar și un restaurant cu vedere la mare. Toamna este perioada perfectă pentru a vizita Kasmil. În luna septembrie, numărul vizitatorilor începe să scadă și satul nu mai este atât de aglomerat. Vremea rămâne plăcută, cu temperaturi care depășesc 20 de grade până în octombrie.

În a doua lună de toamnă, maximele ajung până la 28-29 de grade Celsius, iar turiștii se pot bucura din plin de plajă. Stâncile înalte care înconjoară zona protejează plajele din Ksmail de vânturile puternice și mențin apa caldă, numai bună pentru scăldat chiar și în octombrie.

Satul Kasmil are plaje pentru toate gusturile

Satul din Albania deține o varietate de plaje pentru gustul și stiluri diferite. Plaja Kasmil este perfectă pentru turiștii care își doresc liniște și confort. Plaja Bora Bora este o mică lagună liniștită și este locul ideal pentru familiile cu copii. Seara, vizitatorii se pot delecta cu un cocktail la unul dintre numeroasele baruri de pe plajă, în timp ce Ohana Beach Bar atrage turiștii cu cocktailuri în stil tiki.

Cei care iubesc aventura pot face excursii cu barca spre insulele Kasmil. Printre acestea se numără Insulele Gemene (Twin Islands) cunoscute si ca „Insulele Smarald”, ce oferă peisaje spectaculoase.

