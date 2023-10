Unde s-a angajat Irinel Columbeanu, fost milionar, după ce și-a finalizat studiile. Nota impresionantă pe care a avut-o la terminarea facultății

Ajuns la vârsta de 66 de ani, Irinel Columbeanu este acum o umbră a milionarului de altă dată. Averea acestuia s-a risipit, iar bătrânețea fostului soț al Monicăi Gabor nu este una prea ușoară. Însă, deși acum nu o duce prea bine, bărbatul s-a bucurat încă de la o vârstă fragedă de un statut financiar bun. Cum a reușit Irinel Columbeanu să facă avere și care a fost primul job al acestuia?

Irinel Columbeanu s-a născut în anul 1957 în Ploiești. El a fost fiul lui Ion Columbeanu, fostul șef de protocol în Guvernele României, de la Gheorghe Gheorghiu-Dej și până în anul 2002. Însă, statutul tatălui său nu l-a ajutat niciodată, după cum chiar el declara, așa că a trebuit să se ridice singur. Așa că după rebelul din liceu, fumător înrăit și cu plete, fostul milionar a devenit ceva mai serios în perioada facultății și a luat viața în piept.

(CITEȘTE ȘI: MARIANA, FEMEIA PENTRU CARE IRINEL COLUMBEANU A FĂCUT O MARE PASIUNE: „A SPUS CĂ-ȘI DOREȘTE O FAMILIE ÎMPREUNĂ CU EA”)

Primul loc de muncă al lui Irinel Columbeanu

După terminarea liceului, Irinel Columbeanu s-a înscris la Facultatea de Electrotehnică din Cadrul Facultății București. Acesta a fost un student cât se poate de silitor, iar rezultatele acestuia certifică acest lucru. Fostul soț al Monicăi Gabor a terminat studiile cu nota 10. După ce a încheiat socotelile cu facultatea, Irinel Columbeanu s-a angajat.

Ei bine, având diplomă de inginer, primul loc de muncă pe care fostul afacerist l-a avut a fost la Institutul de Nutriție și Îngrășăminte din Balotești. Aici a ocupat postul de inginer electric, însă nu a fost prea mult timp în funcție. Cu doar un an înainte de Revoluție, acesta a fost dat afară și asta pentru că a informat Partidul că angajații furau.

„Am lucrat la IBNA Balotești, ca inginer energetic, până când am fost dat afară c-un picior în fund cu exact un an înainte de Revoluție, pentru că m-am apucat să informez Partidul că se fură din nutrețurile țării, de parcă nu știau că raportările recoltelor erau din burtă. Și ca să nu mai bat toba cu asta a trebuit să dispar de-acolo. Vă dați seama ce satisfacție am avut când a venit Revoluția”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit playtech.ro.

Însă, deși primul loc de muncă oficial al lui Irinel Columbeanu a fost după terminarea facultății, acesta a început să facă proprii bani de la o vârstă mai fragedă. La 14 ani, fostul milionar a devenit negustor, în timpul în care a participat la o tabără în Franța. El a intuit înclinația occidentalilor pentru obiectele artizanale românești, așa că le cumpăra la preț redus și le vindea apoi contra unor sume mult mai mari. Astfel, la vârsta de 19 ani, acesta reușea să își cumpere propria mașină, un Trabant, cu banii lui.

(VEZI ȘI: IRINEL COLUMBEANU, JEFUIT?! ACUZE FĂRĂ PRECEDENT LANSATE DUPĂ CE A AJUNS LA AZIL: „NU ȘTIU UNDE AU DISPĂRUT”)