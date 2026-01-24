Acasă » Știri » Unde s-a retras celebra actriță după moartea bărbatului iubit. A renunțat la carieră și trăiește complet izolată

Unde s-a retras celebra actriță după moartea bărbatului iubit. A renunțat la carieră și trăiește complet izolată

De: Maria Iancu 24/01/2026 | 14:20
Unde s-a retras celebra actriță după moartea bărbatului iubit. A renunțat la carieră și trăiește complet izolată
Sandra Bullock, una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Apropiații vedetei supranumite ani la rând „Iubita Americii”, dezvăluie că aceasta ar fi ales să se retragă aproape complet din spațiul public, după cea mai grea lovitură pe care i-a dat-o viața: moartea bărbatului iubit.

În decembrie anul trecut, actrița a fost surprinsă pe o stradă din Los Angeles, într-una dintre rarele sale apariții publice. Îmbrăcată casual și zâmbind timid, Sandra avea în mână o cutie cu dulciuri și mergea cel mai probabil să își viziteze prietenii. Apariția impecabilă nu dă de bănuit că celebra vedetă ascunde în sufletul său o traumă uriașă.

Vedeta de la Hollywood se concentrează pe creșterea copiilor

Partenerul său de viață, fotograful Bryan Randall, cu care Sandra Bullock a avut o relație de opt ani, a murit în august 2023, la doar 57 de ani, după ce s-a luptat în secret cu scleroza laterală amiotrofică (ALS). Pierderea a afectat-o profund pe vedeta de la Hollywood, care a ales să se izoleze și să se concentreze pe familie.

Sandra Bullock și Bryan Randall

Actrița și-a găsit alinarea în cei doi copii adoptați ai săi, Louis și Laila, acum în vârstă de 15 și 13 ani. Surse apropiate spun că Sandra Bullock nu s-a „pensionat” definitiv, ci doar „s-a retras în tăcere”, încercând să își regăsească echilibrul.

Potrivit publicației RadarOnline, actrița, care ar avea o avere estimată la aproximativ 250 de milioane de dolari, își împarte timpul între mai multe proprietăți din Wyoming, Texas și Louisiana. Ultima dată a fost prezentă la un eveniment pe covorul roșu în martie 2022, iar revenirea sa în lumina reflectoarelor pare încă departe.

Sandra Bullock și Bryan Randall aveau de gând să se căsătorească

Actrița de la Hollywood și cunoscutul fotograf s-au cunoscut în anul 2015, când Bryan i-a făcut o ședință foto fiului vedetei, Louis. În același an, cei doi au ales să-și asume relația, așa că s-au prezentat împreună la nunta lui Jennifer Aniston cu Justin Theroux. În cadrul unui reportaj realizat în 2021, Sandra Bullock mărturisea că are planuri mari alături de Bryan, iar actrița vorbea despre căsătorie.

„Mi-am găsit iubirea vieții. Avem împreună doi copii frumoși, adică, trei copii, cu fata cea mare a lui Randall. Este cel mai tare lucru. Nu am nevoie de o hârtie ca să fiu o parteneră devotată sau o mamă devotată. Nu am nevoie să mi se spună să fiu prezentă în cele mai grele perioade. Este un exemplu bun pentru copiii mei.

Am un partener care este foarte religios și sunt două moduri diferite în care poți privi asta. Nu sunt mereu de acord cu el, iar el nu e mereu de acord cu mine. Dar este un exemplu și atunci când nu sunt de acord cu el. Sunt încăpățânată, dar, uneori, am nevoie să fac un pas în spate și să ascult”, spunea, la acea vreme, Sandra Bullock.

CITEȘTE ȘI: Top 5 staruri de la Hollywood care au fost înșelate de parteneri. Poveștile amoroase ale Sandrei Bullock, Jennifer Aniston sau Eva Longoria

