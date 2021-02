Unul dintre cei mai bogați români a băut 400 de mililitri de palincă și a făcut “piruete” în trafic. De ce boală le-a spus polițiștilor că suferă și ce au constatat judecătorii

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii fabuloase din procesul unuia dintre cei mai bogați români. Închis deja pentru tentativă de omor, ”fostul” Andreei Marin a fost condamnat definitiv după ce a băut aproape o jumătate de litru de palincă și a făcut “piruete” în trafic.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a obținut amănunte inedite legate un alt proces în care este implicat Mihai Tufan, afaceristul care a ajuns în atenția publicului după ce și-a înjunghiat asistenta, iar apoi s-a automutilat. În urmă cu câteva zile, fostul iubit al ”Zânei surprizelor” s-a mai ales cu o condamnare definitivă, în afară de cea pentru tentativă de omor.

Ce le-a spus afaceristul agenților

Mihai Tufan a fost prins conducând o mașină pe drumurile publice sub influența alcoolului. Potrivit documentelor pe care vi le prezentăm în exclusivitate, inițial, în încercarea de a scăpa de acuzații, afaceristul a negat consumul de alcool. Emil Tufan le-a spus anchetatorilor că a băut doar apă plată și că suferă de… leucemie.

”Instanța reține că la data de xxx, în jurul orei 17.45, inculpatul T____ E___-M____ a condus auto marca Land Rover cu numărul de înmatriculare XXXXXXXX, pe B. Aviatorilor – I__ M____ din Sectorul 1, București, având o îmbibație alcoolică peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (proba I – ora 18:45 – 2,35 g/l alcool pur în sânge; proba II – ora 19:45 – 2,05 g/l alcool pur în sânge).

Din procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante reiese că în momentul în care a pătruns în intersecție, autovehiculul condus de inculpat, ce rula pe direcția XXXXX. Aviatorilor a folosit mijloace de avertizare luminoase, care au atras atenția agenților de poliție rutieră, care l-au oprit pentru control.

Din probele administrate în cauză, respectiv procesul verbal de constatare a infracțiunii și declarațiile martorilor C.R.L. și Z.A.I. reiese că inculpatul era incoerent în vorbire și emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, care a indicat o alcoolemie de 0,91 g/l alcool în aerul expirat. Inculpatul a negat consumul de alcool, arătând că a consumat doar apă plată, fără aport alimentar și că suferă de leucemie și urmează tratamentul corespunzător respectivei afecțiuni”, se arată într-un document D.A.S. (VEZI ȘI: MILIONARUL-CUȚITAR, TENTATIVĂ DE “EVADARE” DIN AREST. CE AU HOTĂRÂT MAGISTRAȚII)

Prins în cinci minute

Ulterior și-a schimbat declarația, arătând că a consumat “400 de ml de palincă de 55 de grade, cu aport alimentar”. Iar leucemia a dispărut din “peisaj”, ca prin minune. (NU RATA: CÂT L-A COSTAT PE MILIONARUL-CUȚITAR “ÎMPĂCAREA” CU ASISTENTA PE CARE A ÎNJUNGHIAT-O)

”Fiind audiat în calitate de suspect și ulterior de inculpat, Tufan Emil Mihai a schimbat prima declarație de consum, precizând că a consumat în cursul zilei de 28.07.2017, în intervalul orar 17:20 – 17:40, 400 de ml de palincă de 55 de grade, cu aport alimentar. De asemenea, a revenit asupra declarației inițiale, menționând că nu suferă de nicio boală.

Astfel, inculpatul a precizat că, de la momentul la care a încetat consumul de alcool și până la momentul depistării sale în trafic, s-au scurs doar 5 minute”, se mai arată în documente.

Decizia instanței

Din câte se pare, magistrații s-au arătat îngăduitori cu controversatul afacerist. Astfel Mihai Tufan s-a ales cu o condamnare la un an de închisoare cu suspendare, interzicerea exercitării unor drepturi și plata sumei de 1.500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

”Prin urmare, instanța va condamna inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare. În continuare, se reține că acordarea beneficiului suspendării executării sub supraveghere cu stabilirea unui termen de încercare minim este aptă și suficientă pentru atingerea scopului de prevenție și de reeducare al acestei sancțiuni.

Apreciind că față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului se impune aplicarea pedepselor complementare, în baza art. 67 alin. 1 C. pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C. pen., va interzice inculpatului exercitarea următoarelor drepturi pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a conduce orice categorie de vehicule, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin.1 lit. b) C.pen., respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, se mai arată în documentele D.A.S.

Pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare, pentru tentativă de omor

În luna aprilie a anului trecut, milionarul Emil Mihai Tufan și-a înjunghiat contabila, în mașină, pe DN1, în zona Băneasa. În primă instanță, fostul iubit al Andreei Marin a fost condamnat, în luna octombrie, la închisoare pentru tentativă de omor. Judecătorii Tribunalului București au decis că agresorul trebuie să stea după gratii 2 ani, 2 luni și 20 de zile. Totodată, magistrații au aplicat și o pedeapsă complementară.

Recent, magistrații de la Curtea de Apel București au admis apelurile declarate de inculpat și de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și au decis majorarea pedepsei aplicată milionarului. Astfel, afaceristul s-a ales cu o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare.

”În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de inculpatul Tufan Emil Mihai cu privire la sentința penală nr. 1169/F/08.10.2020 pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală.

Desființează, în parte, sentința penală apelată și, rejudecând, în fond: Majorează pedeapsa aplicată inculpatului Tufan Emil Mihai pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.pr.pen. și art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. de la 2 ani, 2 luni și 20 de zile închisoare la 3 ani și 6 luni închisoare.

Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanța nr. 1359/P/2020 din data de 19.05.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, menținută prin sentința penală nr. 1169/F/08.10.2020 pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală până la concurența sumei de 7.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare, ca urmare a achitării cheltuielilor judiciare.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la data de 10.04.2020 la zi. Menține restul dispozițiilor sentinței penale apelate. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, se arată în decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București.

S-a iubit în secret cu Andreea Marin

În urmă cu aproape 17 ani, multimilionarul-cuțitar s-a iubit în secret cu una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Mai exact, în perioada 2003-2004, pe vremea când ”Zâna Surprizelor” era „liberă” din punct de vedere sentimental, Mihai Tufan și Andreea Marin au trăit o frumoasă poveste, departe de ochii curioșilor.

Mihai Tufan este acționar la mai multe societăţi, printre care se numără Elsid Titu și Electrocarbon Slatina.

Profit.ro anunța în iulie 2019: „Tufan, unul dintre cei mai cunoscuți comercianți de energie electrică din România, pregătește actele pentru dezvoltarea unui bloc cu locuințe pe un teren de lângă Ambasada Chinei, o zonă de lux a Bucureștiului. Prin acest proces ar putea crește valoarea terenului la peste 3,5 milioane de euro, potrivit estimărilor.”

