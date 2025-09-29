Unul dintre uleiurile folosite frecvent poate ascunde urme de pesiticid. Mare ATENȚIE!

Deși nu se regăsește în mod obișnuit în rafturile din bucătăriile europene, uleiul de tărâțe de orez este un ingredient de bază în multe gospodării asiatice. Dar cât este de sănătos, de fapt?

Uleiul de tărâțe de orez se extrage din stratul exterior (tărâțele) boabelor de orez brun – o parte care, în mod normal, este îndepărtată în procesul de obținere a orezului alb. Practic, este un produs secundar valorificat al industriei orezului.

Este rafinat pentru a elimina ceara și acizii grași liberi (care pot arde la temperaturi înalte) și este utilizat mai ales în bucătăriile din Japonia, India, China și Thailanda pentru prăjire, wok, coacere sau chiar în produse procesate.

Profil nutrițional (per lingură):

Calorii : 120

: 120 Grăsimi totale : 13,6 g Grăsimi saturate: 2,7 g Grăsimi mononesaturate: 5,3 g Grăsimi polinesaturate: 4,7 g

: 13,6 g Vitamina E: ~30% din doza zilnică recomandată

