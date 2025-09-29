Acasă » Știri » Unul dintre uleiurile folosite frecvent poate ascunde urme de pesiticid. Mare ATENȚIE!

Unul dintre uleiurile folosite frecvent poate ascunde urme de pesiticid. Mare ATENȚIE!

De: Redacția CANCAN 29/09/2025 | 09:42
Unul dintre uleiurile folosite frecvent poate ascunde urme de pesiticid. Mare ATENȚIE!
Unul dintre uleiurile folosite frecvent poate ascunde urme de pesiticid. Mare ATENȚIE!

Deși nu se regăsește în mod obișnuit în rafturile din bucătăriile europene, uleiul de tărâțe de orez este un ingredient de bază în multe gospodării asiatice. Dar cât este de sănătos, de fapt?

Uleiul de tărâțe de orez se extrage din stratul exterior (tărâțele) boabelor de orez brun – o parte care, în mod normal, este îndepărtată în procesul de obținere a orezului alb. Practic, este un produs secundar valorificat al industriei orezului.

Este rafinat pentru a elimina ceara și acizii grași liberi (care pot arde la temperaturi înalte) și este utilizat mai ales în bucătăriile din Japonia, India, China și Thailanda pentru prăjire, wok, coacere sau chiar în produse procesate.

Profil nutrițional (per lingură):

  • Calorii: 120
  • Grăsimi totale: 13,6 g
    • Grăsimi saturate: 2,7 g
    • Grăsimi mononesaturate: 5,3 g
    • Grăsimi polinesaturate: 4,7 g
  • Vitamina E: ~30% din doza zilnică recomandată
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

VEZI AICI POSIBILELE DEZAVANTAJE ALE ULEIULUI DE TĂRÂȚE DE OREZ

Tags:
Iți recomandăm
Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ”Eu am auzit și am văzut tot”
Știri
Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă:…
Incendiu devastator la un hotel din Prahova! 5 persoane se aflau în interior: o femeie a fost găsită carbonizată
Știri
Incendiu devastator la un hotel din Prahova! 5 persoane se aflau în interior: o femeie a fost găsită…
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate
Mediafax
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea...
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate ninsori, astăzi
Gandul.ro
Vremea în România, luni, 29 septembrie 2025. Temperatură maximă de 20°C. Sunt anunțate...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de...
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea...
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
Mediafax
Estimare INS: Prețurile vor crește în următoarele trei luni. Ce procente anticipează managerii
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Click.ro
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
VIDEO Reacția ironică a farsorilor ruși după ce Victor Ponta a spus că nu a fost păcălit: „Îi urăm să fie mai sincer”
Digi 24
VIDEO Reacția ironică a farsorilor ruși după ce Victor Ponta a spus că nu a...
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim...
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje...
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Mai multe zboruri au fost SUSPENDATE
kanald.ro
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Mai multe zboruri au fost SUSPENDATE
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
kfetele.ro
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și...
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30...
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A...
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Romania TV
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Regulă pentru cei care au gard la curte. Trebuie să cereți acordul vecinului. Nu-l poți obliga dacă nu vrea
Capital.ro
Regulă pentru cei care au gard la curte. Trebuie să cereți acordul vecinului. Nu-l poți...
Ioana Popescu, de la devoratoarea de fotbaliști la femeia uitată de televiziuni. N-ar fi suportat viața în anonimat
evz.ro
Ioana Popescu, de la devoratoarea de fotbaliști la femeia uitată de televiziuni. N-ar fi suportat...
Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Cine sunt marii câștigători?/ Subvenția partidelor politice ar putea scădea cu 10%
Gandul.ro
Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Cine sunt marii câștigători?/ Subvenția...
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
as.ro
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Internetul EXPLODEAZĂ de reacții:
radioimpuls.ro
Internetul EXPLODEAZĂ de reacții: "Ce am văzut? Nu cred? E real?". Ce a făcut Ahmed...
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar
Fanatik.ro
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire,...
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ...
Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ”Eu am auzit și am văzut tot”
Incendiu devastator la un hotel din Prahova! 5 persoane se aflau în interior: o femeie a fost găsită ...
Incendiu devastator la un hotel din Prahova! 5 persoane se aflau în interior: o femeie a fost găsită carbonizată
A divorțat după 20 de ani de căsnicie, iar acum s-a cuplat cu o tinerică de 26 de ani. Cum a fost ...
A divorțat după 20 de ani de căsnicie, iar acum s-a cuplat cu o tinerică de 26 de ani. Cum a fost surprins celebrul actor alături de noua iubită
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova. Au ales calea europeană: Partidul Maiei Sandu ...
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova. Au ales calea europeană: Partidul Maiei Sandu câștigă cu peste 50%
SINGURUL fruct de toamnă care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit dr. nutriționist Mihaela ...
SINGURUL fruct de toamnă care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Porția corectă pentru ficat este de 150g”
Cele 2 ZODII care întorc banii cu lopata de la 1 octombrie 2025. Acești nativi vor scăpa de necazuri ...
Cele 2 ZODII care întorc banii cu lopata de la 1 octombrie 2025. Acești nativi vor scăpa de necazuri și ghinioane!
Vezi toate știrile
×