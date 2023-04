Urmărire ca-n filme pe străzile din Capitală, de Paște. Doi tineri au fugit de radar, dar au intrat cu mașina în stația de metrou

Pe data de 16 aprilie, în jurul orei 00:30 doi tineri au încercat să fugă de poliție, după ce au fost luați de radar pe segmentul Favorit-Drumul Taberei, București. Șoferul n-a vrut să oprească la semnalele poliției rutiere și a preferat să facă manevre, apoi să fugă de la locul accidentului. Prinși în fapt, conducătorul autovehiculului și pasagerul din dreapta au făcut un adevărat circ cu agenții de poliție.

Aproape de Piața Moghioroș, doi tineri au făcut show ca în filmele americane pentru că n-au vrut, sub nicio formă, să oprească mașina la semnalele polițiștilor. Știind că a depășit cu mult limita de viteză acceptată, conducătorul auto a încercat să fugă, însă a reușit doar să-și distrugă mașina.

De necrezut! Cum i-a vorbit pasagerul polițistului care i-a oprit

Încercând să facă o manevră prin care să scape de echipajul de poliție, conducătorul auto a reușit să rupă un stâlp și a fost aproape să intre cu mașina în stația de metrou. Văzând că n-are cale de scăpare, cel puțin nu cu mașina, șoferul a luat-o la fugă, alături de prietenul său.

Goana lor n-a fost chiar atât de îndelungată pentru că oamenii legii i-au prins la o distanță de aproximativ 50 de metri de la locul accidentului. Înainte să fie băgați în mașina de poliție, tinerii au făcut un adevărat circ, motiv pentru care au fost duși la secție.

„Băi, nu am făcut nimic, ho! Da, eram cu el în mașină. Ce s-a întâmplat? Băi, lasă-mă să îmi iau mașina, nu am făcut nimic, nu am fost eu la volan, nu mă zăpăci!”, a spus pasagerul către unul dintre polițiști.

Între timp, în jur de ora 1.00, cinci polițiști încercau din răsputeri să scoată mașina avariată din gard pentru că încurca grav circulația.

