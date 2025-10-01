Acasă » Știri » Utilizatorii Snapchat, taxați pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât vor fi nevoiți să plătească pentru a păstra conținutul

Utilizatorii Snapchat, taxați pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât vor fi nevoiți să plătească pentru a păstra conținutul

De: Anca Chihaie 01/10/2025 | 17:00
Utilizatorii Snapchat, taxați pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât vor fi nevoiți să plătească pentru a păstra conținutul
Foto: Profimedia

Snapchat, aplicația de mesagerie extrem de populară, pregătește o modificare majoră în politica sa de stocare a conținutului, care va afecta utilizatorii care și-au păstrat fotografiile și videoclipurile în funcția Memories. De la lansarea acesteia în 2016, Memories a permis utilizatorilor să salveze conținut care inițial era disponibil doar temporar, oferind o modalitate de a păstra amintiri digitale pe termen lung. Până acum, această funcție a fost gratuită, însă compania va introduce în curând taxe pentru cei care depășesc un anumit volum de stocare.

Modificarea vine în contextul în care volumul de date stocat de utilizatori a crescut semnificativ în ultimii ani. Se estimează că utilizatorii au salvat peste un trilion de fotografii și videoclipuri de la lansarea Memories. În prezent, cei care au acumulat mai mult de 5 gigabytes (GB) în Memories vor trebui să opteze pentru un abonament plătit pentru a continua să aibă acces la conținutul lor. Pentru utilizatorii care depășesc această limită, Snapchat va oferi inițial un spațiu de stocare de 100 GB, cu posibilitatea de a trece la planuri mai mari prin abonamentele premium ale aplicației.

Cât vor fi nevoiți să plătească pentru a păstra conținutul

Perioada de tranziție include o fază de grație de 12 luni, în care conținutul va rămâne disponibil temporar, permițând utilizatorilor să-l descarce pe dispozitivele proprii sau să aleagă un plan de stocare adecvat. Tarifele pentru noile planuri au fost indicate recent pentru unele piețe: 100 GB va costa aproximativ 1,99 dolari pe lună, iar planul premium, care oferă 250 GB, va ajunge la aproape 4 dolari lunar. Cu toate acestea, compania nu a detaliat costurile pentru toate regiunile, inclusiv Marea Britanie, precizând doar că schimbarea va fi implementată treptat la nivel global.

Această modificare survine într-un moment în care platforma continuă să crească, având peste 900 de milioane de utilizatori activi lunar. Comparativ, alte rețele sociale populare, precum Instagram și TikTok, au depășit pragul de un miliard de utilizatori activi lunar. În acest context, Snapchat încearcă să gestioneze costurile asociate cu stocarea masivă a datelor, dar decizia a generat reacții negative în rândul utilizatorilor. Mulți dintre aceștia consideră că au fost obișnuiți să folosească gratuit funcția Memories timp de mai mulți ani și se simt acum constrânși să plătească sau să renunțe la arhivele lor digitale.

Reacțiile online arată că schimbarea afectează în special utilizatorii cu colecții extinse de fotografii și videoclipuri, care au depășit limita de 5 GB. În același timp, majoritatea utilizatorilor Snapchat, care folosesc mai puțin spațiu de stocare, nu vor resimți impactul acestei decizii. Cu toate acestea, trecerea de la un serviciu gratuit la unul plătit reprezintă un punct de cotitură pentru mulți, mai ales că funcția Memories a fost unul dintre principalele elemente care diferențiau Snapchat de alte aplicații de social media.

