Vacanţă de coșmar în Grecia! Avionul s-a întors de două ori din zbor

Aproape 200 de români au trăit clipe de coșmar în Grecia. Avionul care urma să îi aducă în România a decolat de două ori, după care s-a întors pe aeroportul din Creta. Abia după mai bine de 15 ore în care au stat blocați acolo, pasagerii s-au îmbarcat din nou. Extrem de epuizați și dezamăgiți de experiența trăită, oamenii au reușit să ajungă acasă la miezul nopții.

Vacanța mai multor români s-a terminat într-un mod foarte neplăcut. După ce s-au trezit în zori pentru a prinde zborul de întoarcere de la aeroportul din Heraklion, au fost informați că aeronava are o defecțiune tehnică. Abia după mai bine de 20 de ore, au reușit să ajungă pe aeroportul din Timișoara.

Aproape 200 de români ar fi trebuit să ajungă la Timișoara joi dimineață, în data de 11 iulie 2024. Mulți dintre ei s-au trezit de la ora 3:00 pentru a fi siguri că prind zborul. Însă, acolo au avut parte de o surpriză neplăcută.

Avionul cu care urmau să plece a întâmpinat probleme tehnice. Aeronava a decolat de două, dar s-a întors pe aeroportul din Creta, iar acolo pasagerii au rămas blocați mai bine de 15 ore, fără a primit prea multe informații clare despre situație.

„Am decolat normal, la ora 7, dar avionul a avut o problemă și ne-am întors la Creta și am aterizat, am stat cam jumătate de oră și apoi iar am decolat, cu același avion. Și se pare că au avut aceeași problemă, undeva la trenul de aterizare și am revenit iarăși pe aeroport”, a declarat Remus Tomșa, unul dintre pasageri, citat de Libertatea.