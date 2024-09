Vacanță de coșmar în Turcia pentru o familie de români! Ce au găsit în camera de hotel pentru care au plătit bani grei

O familie de români s-a confruntat cu o situație dificilă în timpul vacanței din Turcia! Aceștia au ales un resort de 5 stele, au plătit bani grei pentru sejur, însă s-au ales cu o dezamăgire totală. Concediul lor de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar, din cauza mizeriei din camere. Românca a tras un semnal de alarmă, cu privire la neregulile întâlnite și le-a arătat tuturor cu ce insecte s-a confruntat timp de câteva zile.

Doi români și copilul lor de doar un an au plecat în concediu în Turcia. Pentru ca totul să fie bine și frumos, aceștia au ales un hotel de 5 stele, cu prețuri ridicate. S-au gândit să aibă un concediu de vis, dar nimic n-a fost așa cum se așteptau. Au plătit bani grei pentru un sejur de care n-au fost mulțumiți.

Ce au găsit românii în camera de hotel

Aceștia s-au confruntat cu mizerie în cameră, insecte și lenjerii murdare. Românca a tras un semnal de alarmă și le-a cerut angajaților resortului să ia atitudine, însă nu s-au schimbat prea multe, poate doar insectele. De la păianjeni pe noptieră au trecut la fluturi pe podele. Curățenia din cameră a lăsat de dorit, iar femeia a postat imagini în acest sens.

„(…) un hotel mizerabil. Am luat cazare superioară la lagune, o grămadă de bani și mizerie. Am călătorit cu fetița de un an. Insecte, murdărie, pete de sânge pe lenjerie și nimeni nu făcea nimic. Teoretic făceau curățenie în fiecare zi, schimbau lenjeria pătată cu alta tot pătată. Am omorât 3 păianjeni ce se plimbau pe noptieră, iar după ce am făcut scandal mi s-a schimbat camera cu una în care erau fluturi. Scandal din nou, iar când am ajuns în cameră, femeile ce făceau curățenie tocmai plecau, dar în urma lor insectele dansau. Explicația a fost că stau la lagune și e natura. Toți râdeau în față și nu făceau nimic. Punctul forte a fost doar mâncarea, care într-adevăr a fost foarte bună. În rest… dezgustător”, se arată în postarea făcută de româncă pe un grup de Facebook, notează Adevărul.

Surprinzător sau nu, și alți români au trecut prin situații asemănătoare. Aceștia au confirmat faptul că la unitatea de cazare respectivă era mizerie cât vedeai cu ochii.

„Și noi am fost la (…) și nu am fost mulțumiți în condițiile în care două camere au fost 5.200 euro. Cum am ajuns am cerut să ne mai șteargă încă o dată pe jos, era praf dacă dădeai cu mâna și noi aveam bebe. Camerele nu erau renovate, practic nu merită 5 stele. Mâncare multă, dar nu era pe gustul nostru. Aerul condiționat nu a funcționat în parametrii normali, în condițiile în care erau 44 de grade. Erau și furnici. Prin urmare, nu recomand acest hotel”, a fost unul dintre comentarii.

„Aceeași experiență urâtă am avut și noi anul acesta la acest hotel. Veselă murdară la masă, mesele lipicioase că nu le curățau, camerista îmi folosea parfumul în fiecare zi, locul de joacă murdar. Groaznic! (și multe alte detalii care mi-au stricat vacanța)”, a comentat altcineva.