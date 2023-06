Vacanță dezastruoasă de Rusalii pentru un român, care voia să plece în Italia. Ce a aflat cu doar câteva zile înainte de plecare

În minivacanța de Rusalii, mulți români au ales să petreacă timpul liber departe de țară, în locurile de vis din Europa. Unii și-au făcut rezervări din timp, iar alții au planificat totul pe ultima sută de metri. Un bărbat a vrut să plece în Italia, însă planurile sale au fost date peste cap din cauza zilelor libere de Rusalii. Ce a pățit românul mai exact, în rândurile de mai jos.

În timp ce pentru unii minivacanța de Rusalii reprezintă un prilej de bucurie și de relaxare, pentru alții înseamnă panică și disperare. Un român avea planificată o vacanță în Italia, pe 3 iunie, însă, și-a dat seama că nu poate pleca din cauza unor nereguli, pe care nu le poate rezolva din cauza zilelor libere.

Ce a pățit românul cu câteva zile înainte de a pleca în vacanță

Bărbatul a împărtășit întreaga poveste pe rețelele de socializare, sperând că va găsi o soluție la problema sa. Românul a mărturisit că avea programată plecarea în vacanță pe 3 iunie, dar a realizat că nu putea ieși din țară.

Chiar dacă planificase totul din timp, românul și-a dat seama, mult prea târziu, că i-a expirat cartea de identitate. Situația este extrem de complicată, mai ales din cauza minivacanței de Rusalii. Primăriile sunt închise în perioada 1-5 iunie, motiv pentru care bărbatul nu va putea să-și rezolve problema. În acest sens, din disperare și neputință a apelat la sprijinul celor din mediul online pentru a-i oferi câteva sfaturi.

„HELP! În data de 03.06 trebuie să plec în concediu în Italia și tocmai am văzut că am buletinul expirat din 04.05. Nu am pașaport.

Ce variante am pentru a putea ieși din țară și a mă întoarce? Aș aprecia dacă aș primi doar răspunsuri pertinente. Mulțumesc tare mult!”, a scris românul pe un grup de Facebook.

CITEȘTE ȘI: Theo Rose, întâmplare neprevăzută în parcarea unui mall din Capitală. Ce a pățit artista: „Chiar în halul ăsta? Ferească-mă Dumnezeu”

Oamenii au sărit imediat în ajutorul lui cu sfaturi și recomandări. Una dintre soluții ar fi fost ca bărbatul să-și facă buletin în regim de urgență, însă, din păcate, zilele libere oficiale au împiedicat acest demers. Iar alții i-au recomandat să-și modifice data concediului.

„Se poate face buletinul la urgențe dacă se atașează la cerere dovada urgentării. Eu mi-am primit buletinul de pe o zi pe alta, la urgență.”

„Schimbă data concediului pe 6 solicită în regim de urgență. Nu puteți părăsi țara fără un document de identitate valabil. Să nu mai spun că cel mai probabil nici nu veți putea face check-in, cu un buletin expirat, în cazul călătoriei cu avionul.”

Și totuși…. chiar nu v-ați dat seama într-o lună de zile că aveți buletinul expirat? Îl țineți într-un sertar?”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor.

VEZI ȘI: Monica Tatoiu, foc și pară! Ce a pățit în aeroport: ”Tarom, nu trebuie să investești în pipițe!”