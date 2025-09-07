Acasă » Știri » Vacanță stricată în Egipt pentru mai mulți români! Ce au pățit când au ajuns la resorturi: „A mai întâmpinat cineva o situație similară?”

De: Alina Drăgan 07/09/2025 | 12:03
Vacanță stricată în Egipt pentru mai mulți români /Foto: Pexels

Egiptul a fost, și în această vară, una dintre destinațiile preferate de români pentru vacanță. Marea Roșie, recifurile spectaculoase, plajele exotice și pachetele all-inclusive i-au convins pe mulți să-și petreacă vacanța acolo. Totuși, pentru unii turiști, visul exotic s-a transformat într-o experiență mai puțin plăcută. Deși au ajuns în resorturi de lux, au descoperit că marea nu era chiar așa de primitoare.

Iar surprizele nu s-au oprit aici. Mulți români au ales să plece în vacanță în primele săptămâni de toamnă, pentru a se bucura de temperaturi ridicate și tarife ceva mai accesibile. Printre ei s-a aflat și o turistă care a povestit în mediul online cum concediul său a fost serios afectat de un fenomen natural despre care nu fusese avertizată. Ce a pățit aceasta?

O româncă a scris, pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor, că abia ajunsă la resortul din Egipt, a avut parte de o surpriză neplăcută. Marea nu era nici pe departe ce se aștepta să fie, iar vacanța i-a fost stricată complet.

„La noi în resort nu se poate efectiv intra în apă să stai decât puțin cu picioarele, iar nivelul nu trece de gleznă și apoi, puțin mai încolo, nu este permis, nivelul de adâncime fiind de 15 metri. A mai întâmpinat cineva o situație similară?”, a scris aceasta.

Răspunsurile nu au întârziat să apară. Diana, o altă turistă româncă, i-a explicat că acest lucru nu este un accident, ci un fenomen natural des întâlnit în stațiunile de la Marea Roșie.

„Dacă studiați puțin înainte de plecare, aflați că este reflux pronunțat la resort. Sunt o mulțime fără reflux în Hurghada. Faceți excursii pe insule și vă bucurați de Marea Roșie”, a spus ea.

Un alt turist a completat:

„Egiptul (Hurghada, dar mai ales Sharm-ul) este recunoscut pentru fenomenul de flux/reflux prezent aproape la toate hotelurile. În plus, sunt hoteluri la care apa este destul de mică la mal – și pe o distanță considerabilă. Mai mult, anul acesta am văzut reflux pronunțat și la hoteluri unde, prin tradiție, nu era vizibil.”

Ce este fluxul și refluxul și cum poate strica vacanța

Fenomenul de flux și reflux este o mișcare naturală a apei mării, influențată de gravitația Lunii și a Soarelui. În Egipt, mai ales în zonele cu recifuri apropiate de țărm, acest fenomen poate face ca apa să se retragă zeci de metri, lăsând în urmă zone de nisip sau corali la suprafață. De multe ori, turiștii se trezesc că pot merge sute de metri pe jos fără să le treacă apa de genunchi.

În unele cazuri, înotul este interzis în anumite zone, nu doar din cauza nivelului scăzut al apei, ci și din motive de siguranță. Curentii marini sau prezența viețuitoarelor periculoase pot duce la restricții temporare.

„În mod normal, chiar dacă apa are 15 metri adâncime, înotul este permis de pe ponton. Te fluieră dacă te îndepărtezi prea mult. Ce descrieți pare o situație specială, probabil sunt curenți sau prădători marini, de aceea e interzis temporar”, a explicat un alt turist.

Agențiile de turism specifică uneori aceste detalii în descrierile resorturilor, dar puțini turiști le observă. De aceea, este recomandat ca înainte de a face o rezervare, turiștii să se informeze dacă hotelul ales are ponton, lagună pentru înot și cum se manifestă fenomenul de flux-reflux în acea zonă.

×