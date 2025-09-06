Turiștii neatenți, obligați să plătească o taxă extra de 60 de lei. Care este motivul

Vești importante pentru turișii și șoferii din România. Sezonul estival de la mare s-a încheiat, iar în următoarele luni destinațiile de la munte vor fi principalele obiective de atracție. Cei care sunt neatenți și pierd tichetul de parcare de pe Transfăgărășan sau Bâlea Lac vor avea de plătit o taxă suplimentară. Iată despre ce este vorba!

Odată cu încheierea sezonului estival de la mare, șoseaua Transfăgărășan este acum una dintre principalele obiective turistice din acest an. Drumul a fost deschis pe data de 7 iunie, după 6 luni de liniște, iar până acum a atras deja mii de turiști din Europa și din țară. De obicei, Transfăgărășanul este deschis circulației între 15 iunie până la sfârșitul lunii octombrie, datele de deschidere și închidere fiind influențate de condițiile meteo din anul respectiv,

Cât costă taxa pentru pierderea tichetului de parcare

Transfăgărășanul, care a fost inaugurat în 1974, traversează creasta principală a masivului Făgăraş. Are o lungime de 92 de kilometri şi ajunge la altitudinea maximă de 2.040 de metri. Cel mai înalt drum din România are circa 150 de kilometri, traversează 4 județe și este considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri alpine din lume.

La Bâlea Lac, turiștii pot parca în zonele special amenajate, iar tariful este diferit în funcție de tipul autoturism și de durata de ședere. Șoferii vor primi un tichet – care oferă dovada plății. Dacă acest tichet este pierdut, vor avea de plătit o taxă suplimentară în valoare de 60 de lei.

În cazul șoferilor care parchează în locurile amenajate de pe Transfăgărășan, aceștia trebuie să păstreze tichetul de parcare intact, astfel încât codul de bare de pe el să nu fie deteriorat. Reprezentanții locali îi sfătuiesc pe conducători să păstreze tichetul într-un loc ferit de soare sau umezează. În caz contrar, șoferii vor avea de plătit taxa corespunzătoare duratei staționării și tipului vehiculului. Iată care sunt tarifele:

motocicletă – 5 lei/oră

autoturisme – 10 lei/oră

rulote – 20 de lei/oră

taxă tichet pierdut – 60 de lei

Pe lângă plata parcării, turiștii care au nevoie la toaletă trebuie să scoată din buzunar 5 lei. De asemenea, autoritățile au amenajat panouri de averizare în legătură cu hrănirea urșilor din zonă. Turiștii nu au voie să hrănească sălbăticiunile și nici să se apropie de ei pentru fotografii. Cei care nu respectă legea riscă să fie atacați de urși, incident care s-ar putea solda cu moartea, notează turnulsfatului.ro.

