Valentina Pelinel a făcut anunţul surprinzător! Cristi Borcea îşi doreşte al zecelea copil

Valentina Perinel, soția lui Cristi Borcea, surprinde cu o declarație ce pune pe gânduri multă lume. În ciuda faptului că până la 51 de ani, afaceristul are 9 copii cu patru femei, acesta se pare că își mai dorește urmași!

Valentina Pelinel a recunoscut că soțul își dorește al zecelea copil, însă ea e reticentă. Ei au împreună un băiețel, pe Milan (6 ani), dar și fetițe gemene, pe Rania și Indira (3 ani).

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus ea pentru click.ro.

Întrebată dacă ea și Cristi Borcea își mai doresc un copil, vedeta a explicat că omul de afaceri vrea neapărat. „Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate”, a declarat Valentina Pelinel.

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei

Omul de afaceri are trei copii cu Valentina Pelinel, dar și-ar mai dori încă unul. Fostul patron al lui Dinamo se află deja la cea de-a treia căsnicie. A mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea (între anii 1988-2011), pe care a lăsat-o, însă, pentru Alina Vidican. În 2016, Borcea a renunțat și la Alina pentru Valentina Pelinel.

