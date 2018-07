Valentina Pelinel nu se mișcă de lângă Cristi Borcea! Ce face vedeta de dragul fostului șef de la Dinamo

Din momentul în care Cristi Borcea a fost eliberat, Valentina Pelinel este în culmea fericirii! Vedeta nu se mișcă de lângă fostul șef de la Dinamo și rar iese din casă. (Super oferte la accesorii gaming )

De când a fost eliberat Cristi Borcea, Valentina Pelinel îi dedică tot timpul său fostului șef de la Dinamo. Valentina Pelinel încearcă să recupereze timpul petrecut departe de tatăl copilului ei, iar potrivit unei persoane apropiate din anturajul celor doi, blondina iese foarte rar din casă. Iar pe lângă acest lucru, Valentina Pelinel are grijă de imaginea ei și se machiază încă de la primele ore ale dimineții și umblă mereu aranjată prin casă. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI DE LA PETRECEREA DATĂ ÎN ZIUA ELIBERĂRII LUI CRISTI BORCEA. EL ȘI VALENTINA PELINEL AU STAT TOT TIMPUL ÎMBRĂȚIȘAȚI)

Cristi Brocea a dus-o pe Valentina Pelinel într-o vacanță de vis

Cristi Borcea și-a luat iubita de mână și au plecat într-o vacanţă de lux, în străinătate, în care cei doi “porumbei” să se iubească, nestingheriţi, de dimineaţă până seara. (VEZI ȘI: VALENTINA PELINEL, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE CRISTI BORCEA A FOST ELIBERAT: “MI-A ZIS MIE CĂ SUNT IUBIREA LUI”. CARE E DORINȚA INTIMĂ A FOSTULUI MODEL)

"E adevărat, Cristi şi Valentina se află acum în afara ţarii, într-o vacanţă pe care amândoi o aşteptau. Nu sunt în America, ci ceva mai aproape, Valentina nu a dorit să facă publică destinaţia", a spus o prietenă de-ale blondinei.Iată că celebrul cuplu are parte, practic, de o lună de miere în avans, ţinând cont că planurile lor de viitor includ şi o nuntă."În ceea ce priveşte nunta, nu vreau să vorbesc, însă o să vă anunţăm când vom face acest pas. Am trecut prin momente grele, însă am avut parte de multă iubire. Pentru mine, Valentina e femeia visurilor mele, în viaţă ţi se întâmplă sau nu să-ţi găseşti jumătatea, însă, în sfârşit, după atâtea căutări, eu mi-am găsit-o!", a declarat Borcea pentru Click!.