Valentina Pelinel și Cristi Borcea, prima imagine din vacanța din Turcia: ”O familie frumoasă!”

Valentina Pelinel a publicat prima fotografie din vacanța pe care o petrece alături de proaspătul ei soț, Cristi Borcea. Cei doi însă nu au plecat singuri ci împreună cu băiețelul lor, Milan.

După ce au ajuns în fața ofițerului Stării Civile pentru a spune cel mai important ”Da!” din viața lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel și-au făcut bagajele și au plecat într-o vacanță binemeritată, în Turcia. Cei doi proaspăt căsătoriți nu au plecat singuri ci împreună și cu băiețelul lor, Milan Cristian. Iar Valentina a publicat pe contul ei de Facebook o fotografie în care apar toți trei din locația exclusivistă, la apus de soare. (CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT CINE AU FOST MARTORII LA CUNUNIA LUI CRISTI BORCEA CU VALENTINA PELINEL!)

”Un concediu placut si multa liniste sufleteasca va doresc ❤️ O familie frumoasa , Vacanta placuta dragilor santeti minunati impreuna cu ingerasul vostru, O familie frumoasa va pupam” , au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea fac ceremonia religioasă la Budapesta

Valentina Pelinel va îmbrăca rochia de mireasă luna viitoare, iar fericitul eveniment va avea loc în capitala Ungariei, potrivit wowbiz.ro. Surse din anturajul lui Cristi Borcea și al frumoasei lui soții au dezvăluit că nașii celor doi vor fi Irina, fostă componentă a trupei A.S.I.A., și soțul ei, omul de afaceri Marius Vizer.

Secretul celor doi soți în legătură cu nașii lor s-a aflat, deși, ei în ziua cununiei civile au evitat cu zâmbetul pe buze să vorbească despre acest subiect, dar și despre nuntă. (VEZI ȘI: VALENTINA PELINEL A IMPRESIONAT INVITAȚII CU INELUL DE LOGODNĂ! CÂT A COSTAT BIJUTERIA)

“O să vă spun la momentul potrivit (n.r.: răspunsul Valentinei Pelinel la întrebarea: «Când vei îmbrăca rochia de mireasă?»). Acum, deocamdată, am făcut cununia, am vrut să ne fie alături doar părinții. Da, sunt fericită! Așteptam demult amândoi momentul ăsta și, ați văzut, noi am fost uniți de la început și, momente foarte grele, și nu am nicio îndoială că, mai ales acum, o să fim uniți. Sănătoși să fim! (…).

Sunt fericită, sunt împlinită, recunosc că sunt și emoționată, pentru că amândoi am așteptat momentul ăsta de multă vreme și uite că s-a întâmplat. (…). E culoarea mea preferată (n.r. roșu). (…).”, a mărturisit soția lui Cristian Borcea.

La nunta Valentinei Pelinel cu afaceristul Cristian Borcea vor participa doar rudele și câțiva prieteni apropiați. (CITEȘTE ȘI: CÂND A RĂMAS VALENTINA PELINEL ÎNSĂRCINATĂ CU GEMENI)

“Cererea în căsătorie este și a fost planificată, gândită din momentul în care am întâlnit-o. Da, de atunci, a spus: «Da!». Veți afla la momentul potrivit (n.r.: răspunsul la întrebarea: «Cine sunt nașii?»), deocamdată, nu sunt. Martorii – niște prieteni foarte buni. Au semnat niște prieteni foarte buni și apropiați nouă. (…).”, a declarat soțul Valentinei Pelinel.