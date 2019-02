Valentina Pelinel, tragedia care a doborât-o. Fratele ei a murit

Valentina Pelinel trece prin momente foarte grele, după ce soțul ei, Cristi Borcea are din nou probleme cu legea și a primit cinci ani de închisoare cu executare. Se pare că blondina este greu încercată de viață, cu ani în urmă, a a avut parte de o dramă cumplită, care a doborât-o, atât pe ea, cât și pe familia ei.

Fratele ei a murit la zece zile după ce a fost adus pe lume, născându-se premature, la șapte luni. Din păcate, nu a apucat să fie botezat, însă trebuia să primească numele de Cristian, deoarece se născuse înainte de Crăciun, pe 8 decembrie. “S-a născut cu un an înaintea mea, tot în decembrie (n.r. ziua ei e pe 8 decembrie), prematur, la şapte luni. N-a apucat să trăiască decât zece zile și a murit. Și eu m-am născut tot prematur, la opt luni, iar mama a avut mari emoții și cu mine. Durerea a fost foarte mare, ne e greu să vorbim despre asta. Nu am fost niciodată la mormântul lui, nu am vorbit niciodată cu mama despre asta. Îl chema Cristian, pentru că se născuse înainte de Crăciun, dar n-a apucat să fie botezat”, a povestit, plină de tristețe, Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel și Cristian Borcea vor deveni, din nou, părinți

Valentina Pelinel și Cristian Borcea vor deveni, din nouă, părinți la finalul lunii februarie. De această dată, blondina va aduce pe lume două fetițe. Cuplul s-a organizat din timp pentru fericitul eveniment. A cumpărat hăinuțe și a mobilat camera micuțelor.

”Valentina mai are o lună şi un pic până va naşte. Au comandat deja mobilierul, totul la dublu. Adică două pătuţuri, două dulapuri, două mese de înfăşat. Au cumpărat şi hăinuţe, însă nu foarte multe aşa cum au procedat cu Milan. În ceea ce priveşte camera, ca şi culoare vor merge pe ceva neutru, clasic, un bej sau alb, nicidecum roz”, au declarat surse din preajma celebrei mămici, conform click.ro.

Interesant este faptul că, deși este însărcinată în ultimul trimestru, Valentina Pelinel nu a acumumat prea multe kilograme. Asta datorită faptului că este o femeie activă și merge des la sala de fitness. În plus nu și-a schimbat nici garderoba. ”Fac şi acum sport, exerciţii uşoare cu profa Luminiţa Nicolescu. Mai merg şi la masaj şi la câte un tratament pentru hidratarea facială, dar destul de rar pentru că nu am timp. În ceea ce priveşte garderoba, nu mi-am cumpărat prea multe, ci doar câteva chestii care să ţină burtică. Mă mai servesc de la domnul Cristi cu geci, cu pulovere sau treninguri”, a declarat Valentina Pelinel.