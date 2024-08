Vali Vijelie a aruncat cu milioane pentru colega de breaslă! A făcut-o fericită cu trei genţi din Las Vegas

Vali Vijelie este un adevărat gentleman, dar asta nu mai este o noutate pentru nimeni. Celebrul cântăreț de manele face tot posibilul să le intre în grații domnișoarelor, iar de data aceasta, fericita a fost nimeni alta decât Georgiana Lobonț. Artista a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO prin ce peripeții a trecut împreună cu artistul pe meleaguri americane.

Știm deja că pe Georgiana Lobonț și Vali Vijelie îi leagă o prietenie care durează deja de mulți ani. Merg cu regularitate împreună în turnee, iar relația lor este una strânsă. Bineînțeles, întâmplările amuzante nu pot lipsi atunci când călătorești atât de des, iar de data aceasta, Georgiana Lobonț ne-a dezvăluit un episod total neașteptat.

Vali Vijelie a jucat rolul eroului, în perioada în care se aflau în Statele Unite, în turneu. Artistul este renumit pentru statutul său de „crai”, așa că face tot posibilul să nu își piardă titulatura.

Vali Vijelie, ajutor de nădejde pentru Georgiana Lobonț

Georgiana Lobonț a povestit cum a întâmpinat o situație mai „delicată” atunci când se afla în America, împreună cu Vali Vijelie. Obișnuită să își cumpere gentuțe din fiecare țară pe care o vizitează, îndrăgita artistă a poposit într-un magazin celebru din Las Vegas. Însă acolo a intervenit problema. „Să iubești două genți, să nu știi pe care o vrei”, cam așa a început să spună frumoasa interpretă la fața locului. Doar că nu era vorba despre două, ci despre trei genți, care i-au cucerit iremediabil inima Georgianei. Ochii văd, inima cere, portofelul spune „NU”! Georgiana s-a trezit că nu avea suficienți bani pentru a-și achiziționa toate cele trei gentuțe, așa că a apelat la colegul de breaslă, Vali Vijelie. Acesta din urmă nu a ezitat și a venit în grabă să salveze situația. Dar povestea, pe îndelete, ne-o spune chiar artista.

„Eram în turneu în America și am mers la un magazin cunoscut din Las Vegas. Când am ajuns acolo, mi-au plăcut mai multe și am vrut să îmi cumpăr trei genți. L-am sunat pe Vali și l-am rugat să vină să îmi aducă bani. Amuzant este că atunci când el a ajuns acolo, și-a găsit și el mai multe lucruri pe care voia să și le cumpere. Am ajuns într-o situație în care nu ne ajungeau banii, din nou. Până la urmă am vorbit cu domnul de acolo și l-am rugat să ne păstreze gențile, am dat un avans și am mers a doua zi și i-am dat toți banii. Dar Vali a fost cel care a salvat întreaga situație. Mi-a spus că le plătește el, dacă tot a venit. Ne-am distrat foarte tare în ziua aceea”, a declarat Georgiana Lobonț pentru CANCAN.RO.

Ce se află în geanta Georgianei Lobonț

Dacă tot am vorbit despre genți, să vedem și care sunt obiectele fără de care Georgiana Lobonț nu părăsește casa nici în ruptul capului. Se pare că la loc de cinste stă întotdeauna balsamul de buze. Asta deoarece chiar vedeta recunoaște faptul că este destul de deshidratată și are nevoie întotdeauna de un balsam hrănitor.

Cu această ocazie, am aflat și ce fel de genți preferă interpreta. Nu de alta, dar Georgiana a confirmat că are o colecție impresionantă de poșete, achiziționate din toate țările în care merge în turnee.

„Eu prefer gențile mici, asta pentru că eu fiind micuță, dacă aș purta o geantă mare, aș avea impresia că duc un sac în spate. Mie nu îmi lipsește telefonul din geantă, parfumul, balsamul de buze, bani. Am grijă întotdeauna să am și bani cash la mine. Eu nu pot rezista fără balsamul de buze. Asta pentru că nu prea beau eu apă cât ar trebui și sunt mereu deshidratată și am nevoie de balsam.

În mod normal sunt organizată, iar toate lucrurile sunt frumos aranjate la mine. În mod normal, port o geantă o săptămână, apoi o schimb. Nu există o geantă pe care să mi o doresc și să nu o am, am reușit să îmi iau tot ce îmi doresc. Gențile de obicei le achiziționez atunci când merg în turnee, mi le cumpăr din diverse țări, mai mult ca amintiri. Îmi place să mă uit la ele și să îmi amintesc că pe una am luat-o din Paris, Spania, Italia, din țările unde am fost să cânt”, a mai adăugat artista.

