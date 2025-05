Vasy a încercat să scape, dar și-a luat fatala! “Prințul criptomonedelor”, condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu executare!

Vasy Borneu nu mai are cale de scăpare! Băiatul de bani gata a fost condamnat la ani grei de închisoare după ce a comis mai multe infracțiuni! Degeaba a încercat el să scape basma curată prin tot felul de diversiuni, căci nimic nu a dat roade. Instanța și-a făcut treaba și sentința este definitivă! Iată ce au decis oamenii legii și cât timp va petrece Prințul criptomonedelor după gratii. CANCAN.RO are detalii și informații de ultim moment.

Vă vom introduce pe scurt în poveste pentru a vă aminti puțin despre Vasy Borneu și condamnările sale. Bărbatul are pe listă o serie de acuzații care i-ar uimi până și pe cei mai cunoscuți interlopi. Vorbim așadar despre conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe interzise, urmată de conducerea a unui vehicul fără permis de conducere și fals privind identitatea. Vă reamintim că bărbatul a încercat să păcălească autoritățile prezentând un permis fals procurat din Spania și a fost prins, asta după ce săvârșise celelalte infracțiuni despre care vă dezvăluiam. Așadar, a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte, iar acum sentința este definitivă.

Vasy Borneu a încercat să scape, dar și-a luat fatala! Iată ce a decis instanța

Fostul iubit al Simonei Trașcă și al altor domnițe din showbiz (mai multe detalii aici) a primit o condamnare fără acord de recunoaștere după ce a condus sub influența substanțelor interzise si a alcoolului, apoi sub identitate falsă și cu viteză. După cinci ani de la prima infracțiune, Vasy Borneu și-a primit pedeapsa. Judecătorii Curții de Apel Ploiești au dat sentinta chiar dacă prințul criptomonedelor a făcut apel. Instanța a considerat apelul ca fiind „tardiv”, cel mai probabil Vasy Borneu depășind termenul de 10 zile în care ar fi avut ocazia să facă asta. Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere în termenul de apel formulată de apelantul inculpat Zob Iacob Vasile. În baza art.421 pct.1 lit. a Cod procedură penală, respinge ca tardiv apelul declarat de inculpatul … împotriva sentinței penale nr. 1 din data de 12 ianuarie 2024 pronunţate de Judecătoria Sinaia din Codul de procedură penală obligă pe apelantul….la plata sumei de 300 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, în calea de atac”, a decis instanța.

În plus, Vasy Borneu va trebui să plătească și cheltuielile de judecată din trecut: „obligă inculpatul să plătească statului cheltuieli de judecată în sumă de 2000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală, cameră preliminară și judecată în primă instanță” , se mai arată pe portalul instanțelor de judecată.

Câți ani va sta „la răcoare” Prințul criptomonedelor

În urma acestor infracțiuni săvârșite, Vasy Borneu a fost condamnat la un an de închisoare pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, pedeapsa de 1 an și trei luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe și încă 1 an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea. Prin contopirea pedepselor, fostul „ginere” al Anamariei Prodan va trebui să execute în final 2 ani și șase luni de închisoare. De asemenea, tânărul i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de 2 ani și șase luni.

