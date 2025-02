Vedeta care a plecat de la PRO TV pentru a face muzică: „Am renunțat la un salariu foarte bun”

Pro TV este unul dintre cele mai de succes posturi de televiziune din România, motiv pentru care mulți oameni pasionați de acest domeniu își doresc să lucreze acolo. Totuși, unii au avut așa, însă au renunțat. O vedetă de la noi a dezvăluit că a părăsit trustul pentru a-și îndeplini un mare vis, acela de a face muzică. Află, în articol, toate detaliile!

Cornel Ilie, căci despre el este vorba, a urmat cursurile Facultății de Imagine de film și Teatru. În timpul studiilor, solistul trupei Vunk a lucrat ca inginer de sunet la Pro TV. La un moment dat, a decis să renunțe la postul de televiziune pentru a-și urma cariera în muzică.

Cornel Ilie a vorbit despre cariera sa. Solistul trupei Vunk a lucrat, în timpul facultății, la Pro TV. Deși câștiga un salariu destul de bun, artistul a renunțat la locul său de muncă din televiziune pentru a-și îndeplini visul de a face muzică.

„Am renunțat la facultate pentru că nu am învățat nimic, mă simțeam mediocru. Am renunțat la un salariu foarte bun în Pro TV – am plecat în același timp și de la facultate și de la serviciu. Am renunțat la tot și am zis: fac doar muzică ”, a declarat Cornel Ilie în cadrul emisiunii Întrebarea Mesei Rotunde.