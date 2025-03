Vedeta care regretă că a participat la Ferma și Survivor România la PRO TV: „Trei lei în plus”

Augustin Viziru (44 de ani) a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor România și câștigătorul emisiunea Ferma Vedetelor 2020 de la Pro Tv. Privind în urmă, actorul are acum o părere total diferită și chiar regretă participarea sa la aceste două reality-show-uri. Care este, de fapt, motivul?

Modest, profesionist și discret, Augustin Viziru a devenit cunoscut datorită rolurilor sale din producțiile televizate românești, dar și de pe scena teatrului. Pasiunea pentru actorie l-a cucerit treptat, transformându-și astfel un hobby într-o carieră înfloritoare.

Pe lângă aparițiile sale în cele mai de succes telenovele românești (”Regina”, ”Lacrimi de iubire” și ”Iubire și onoare”), Augustin Viziru și-a încercat norocul și a participat în emisiunea Ferma Vedetelor 2020 – ediție din are a plecat acasă cu trofeul și premiul în valoare de 50.000 de euro – și Survivor România.

Recent, după o pauză de la aparițiile publice, fratele lui Lucian Viziru și-a reluat activitatea pe micile ecrane și a revenit în lumea serialelor de televiziune, în ”Tătuțu”, acolo unde are rolul lui Ciroză, dușmanul lui Bebe Măcelaru.

„Da, am revenit în lumea serialelor de televiziune. Îl joc pe Ciroză, în Tătuțu. Dar ai să râzi, nu mi se prea potrivește numele, nu îmi place băutura. Prima oară am băut alcool la 30 de ani.

Și am avut glorie scurtă, am ținut-o vreo doi ani. Am zis că am înnebunit la bătrânețe, așa că am lăsat-o. Personajul însă îl fac să se potrivească, vreau, nu vreau”, a spus Augustin Viziru în cadrul unui interviu.