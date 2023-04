Vedeta din România a fost părăsită de iubit la o lună după ce a născut: „N-am mai auzit de el”

Bella Santiago a fost părăsită de iubit, la o lună de când a născut-o pe fetița ei. I-a spus că pleacă în război și dus a fost. Artista din Filipine l-a crezut și a așteptat ani la rând ca partenerul ei să se întoarcă.

Bella Santiago a trăit o poveste de dragoste ca-n filme, dar cu un final nefericit. Cunoscuta cântăreață a cunoscut iubirea vieții ei, acum câțiva ani, a rămas însărcinată și a adus pe lume o fetiță minunată. La o lună după ce a născut, artista a fost părăsită de tatăl copilului ei. Bărbatul i-a spus că pleacă în Afganistan și dus a fost. Nu s-a mai întors niciodată, iar Bella nu a mai știut nimic despre el.

„Nu m-am căsătorit (n.r. – în trecut) niciodată. M-am căsătorit doar aici, în România. Era un băiat pe care l-am cunoscut în timp ce cântam cu trupa mea. Și era din armată, și ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit, am stat împreună și am făcut un copil. După ce am făcut un copil, după câteva luni a venit să vadă copilul și a plecat, și a zis că merge la război în Afganistan și se va întoarce după o săptămână. Am zis: «Ok, eu aștept, te aștept să te întorci!».

Noi chiar am avut în plan să facem nuntă după aia, dar nu s-a mai întors. Am așteptat o lună, două luni, trei, patru, cinci, și a trecut un an și mi-a zis mama: «Nu cred că mai vine, cred că a rămas acolo, nu știu unde e, a plecat!». Chiar era un băiat foarte bun, nu cred că a fugit de responsabilitate, pentru că era un băiat foarte bun. Și chiar întregii mele familii îi plăcea de el. Dar cred că s-a întâmplat ceva cu el, că n-am mai auzit de el, nici până acum n-am mai auzit de el”, a povestit fosta participantă la Eurovision, pentru Fresh by Unica.

Bella Santiago nu știe nimic despre tatăl fetiței ei

Artista nu știe nimic despre tatăl copilului ei. După ce a născut, tânărul a mers să-și cunoască fetița, apoi s-a făcut nevăzut. Zile la rând a așteptat Bella un mesaj din partea lui, însă totul a fost în zadar. Mama cântăreței a sfătuit-o să meargă mai departe, să-și continue viața și să-l dea uitării. Așa a și făcut.

„Când am născut pe bebeluș, după o lună a venit el să vadă copilul, el a cumpărat tot pentru copil, a cumpărat haine, lapte, tot ce avea nevoie. Și era un om iubitor. Când a plecat chiar a fost foarte supărat și plângea, pentru că nu mai voia să plece de lângă noi și a zis că se va întoarce după o săptămână, așa mi-a zis. Doar că, după o săptămână așteptam, pentru că el nu avea Facebook, nu avea Instagram, pentru că nu existau înainte.

Vorbeam doar pe e-mail și așteptam e-mail de la el, și nu a mai dat e-mail. I-am dat mesaje încontinuu, nu mi-a răspuns și după ce a trecut un an de când a dispărut, mi-a zis mama să trec mai departe, să fiu puternică. Oricum eu deja eram puternică din cauza copilăriei mele și am mers mai departe. Am plecat, am muncit pentru fata mea și pentru mama mea și asta e viața!”, a mai povestit Bella Santiago.

Fosta câștigătoare X Factor a venit în România, unde l-a cunoscut pe Ionuț Grigore. Cei doi urmează să se căsătorească în vara acestui an, toate planurile de nuntă fiind puse deja la punct. Bella a vorbit și despre relația specială pe care o are iubitul ei cu Kesciella, fetița ei. „Ea este fericită acum, a zis că-l iubește foarte mult pe soțul meu, că este tatăl ei, ea zice că e tati și stă mai mult cu el decât cu mine. Cred că i-a lipsit ei tatăl și s-a atașat foarte mult de soțul meu.”, a mai spus artista din Filipine, pentru sursa citată mai sus.