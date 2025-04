Vedeta din România care a fost prinsă în blackout-ul din Portugalia: „Un scenariu apocaliptic, toată lumea fugea cu...”

Yamato Zaharia a trăit clipe de groază în mijlocul penei de curent din Portugalia. Luptătorul MMA a vorbit despre clipele terifiante direct din aeroportul din Lisabona. A fost panică generală printre turiști și locuitori până când curentul a revenit.

Luni, 28 aprilie 2025, o panică de curent majoră a avut loc în Spania și Portugalia și unele regiuni din Franța Belgia și Germania. Milioane de oameni au rămas în beznă, fără electricitate. În cursul zilei de azi, 29 aprilie, autoritățile spaniole au raportat primele victime în urma penei de curent.

Yamato Zaharia, luptătorul român de MMA, a trecut prin clipe de groază

O femeie de 56 de ani a murit într-un incendiu în locuința sa, 30 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, iar alte 5 au fost transportate la spital. În toată nebunia din Portugalia s-a aflat și Yamato Zaharia, luptătorul MMA.

Luat prin surprindere, românul a povestit că pana de curent l-a prins chiar în timp ce se afla în aeroportului din Lisabona. Luptătorul MMA a călătorit în Portugalia împreună cu colegii săi din Federația de Kempo, în scop profesional.

„Ieri a fost ghost town în Lisabona, singurul care avea curent era un vas de croazieră. Nu își poate imagina lumea ce a fost. Când a avut loc pana uriașă, era dimineață, plecam de la hotel cu tot lotul României de Kempo, 60-65 de oameni, spre aeroport. Când am ajuns, am văzut că nu e semnal, era nebunie, un scenariu apocaliptic, toată lumea fugea cu bagajele, o nebunie totală. Poliția nu te lăsa să urci să mergi în aeroport, o parte din colegii mei are au ajuns mai devreme erau sus acolo, noi nu am putut să urcăm la ei.

Până am reușit să ne dezmeticim, am stat vreo 5-6 ore pe șosea la aeroport. Compania de avioane unde ne-am luat bilet de zbor ne-a zis că mai are 5 bilete pentru miercuri și crede că nu o să ne dea banii înapoi la 65 de oameni. Asta înseamnă foarte mulți bani. Vineri pleacă restul colegilor mei, eu cu nul meu plecăm azi separat. Eram în aeroportul din Lisabona când s-a întâmplat.”, a declarat Yamato Zaharia, pentru wowbiz.

Deși panica a pus stăpânire rapid pe locuitorii și turiștii din Lisabona, Yamato Zaharia a mărturisit că a reușit să își păstreze calmul și să caute soluții. După ce a pierdut zborul către România, și-a cumpărat un alt bilet de avion și cazare la un hotel din centrul orașului, acolo unde a dat peste alt scenariu demn de filmele de groază. Magazine închise, terase închise, mijloacele de transport erau oprite în mijlocul drumului și oamenii amuțiți de frică.

”Nu m-am speriat, am reușit să dau de puțin internet, am luat alte bilete, mi-am luat cazare. Problema a fost după, când ne-am separat, iar eu cu finul meu, ca să mergem la cazare, am intrat în Lisabona în centru, iar acolo era un scenariu din filmul ”Ultima zi pe Pământ. Tramvaiele erau oprite în mijlocul străzii, nimeni pe stradă, fără lumină, am ajuns la hotel, nu ne-au lăsat să intrăm, ușa închisă, a venit cineva prin gratii și a vorbit cu noi.

Problema este că nu puteam să plătim nici cash, magazine închise, terase închise. La 15 minute de când am ajuns la hotel a revenit și curentul și au urlat toate străzile din Lisabona de parcă au câștigat Campionatul Mondial de fotbal. O nebunie totală să nu ai semnal, să nu poți să comunici, nu să intri pe rețelele de socializare, să te distrezi, doar să vorbești cu ceilalți”, a mai spus luptătorul MMA.