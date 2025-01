Yamato Zaharia nu scapă de probleme! După ce a ajuns în șuruburi direct din ring, primește o nouă lovitură, în început de an: ”S-a dus totul de râpă!”

Yamato Zaharia trece printr-o perioadă destul de delicată, iar noul an l-a prins pe campionul nostru destul de abătut. Celebrul sportiv și-a deschis sufletul și a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce gânduri l-au încercat în ultima perioadă, dar și cu ce probleme de sănătate s-a confruntat. Știți cum se spune, iubirea și prietenia se testează în vremuri tulburi, iar Yamato s-a convins de faptul că singura persoană care îi va fi mereu alături necondiționat este chiar el.

Faimosul luptător a intrat în noul an destul de dezamăgit de persoanele din jurul său, care i-au fost alături la bine, însă la greu au spus “pas”. Yamato Zaharia nu a avut un sfârșit de an tocmai ușor, după intervenția chirurgicală de la mână, după lupta cu Neveu, problemele de sănătate au continuat. A fost nevoit să treacă printr-o nouă operație, de amigdalectomie.

În plus, medicii i-au depistat și niște fracturi de stres la nivelul tibiei, iar dacă situația va degenera, va fi necesară o intervenție prin care să i se monteze tije de titan. Toate aceste lucruri adunate l-au făcut pe sportivul nostru să ia o decizie drastică cu privire la 2025. Focusul va fi pe propria persoană, dar mai ales pe muncă. Adio vacanțe, adio distracție!

Yamato Zaharia, noi probleme de sănătate

Noaptea dintre ani l-a prins pe luptător singur. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat, dar și dezamăgirile din ultima perioadă l-au determinat să se retragă în solitudine și să refuze orice interacțiune cu alte persoane.

“De Revelion am stat alături de singura persoană care va fi până la final alături de mine, adică eu. Nu mi-am dorit să merg în club, nici la munte, alături de familia mea, am stat singur acasă. În ultima perioadă am avut mai multe probleme de sănătate, cu operația la mână. Între timp mi-am scos și un lipom de grăsime de pe cap, apoi m-am operat și mi-am scos și amigdalele, pentru că mi se inflamau foarte des, mă dureau.

Am vrut să intru cu kilometrii dați înapoi în noul an. Sper să-mi rezolv și altă problemă de sănătate, cea cu picioarele. Am aflat că e destul de grav, am niște fracturi de stres la nivelul tibiilor și dacă nu se reduc inflamațiile, există riscul să se rupă tibia deodată”, a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

“Azi poți fi important pentru cineva, iar mâine să uite că exiști”

Măcinat de probleme care au apărut în ultima parte a anului care a trecut, Yamato Zaharia a luat o decizie radicală. Va renunța la distracție și se va axa în totalitate pe țelurile sale.

“Dacă pentru mine începutul lui 2024 a început foarte bine, la finalul anului s-a dus totul de râpă. Așa că în 2025 voi munci pentru obiectivul meu, o să risc totul, nu o să am parte de vacanțe, timp de odihnă, e ori la bal ori la spital.

Anul care a trecut m-a învățat că multe persoane vor merge alături de noi pe drumul vieții, dar niciuna nu va fi alături de noi până la final.

Poți să-ți oferi sufletul, timpul, unei persoane, azi să fii important pentru persoana respectivă, să te iubească, iar mâine să nu mai însemni nimic pentru ea, să uite că exiști. Totul s-a schimbat în viața mea peste noapte. Acum o să încerc să mă pun pe mine pe primul plan. Oricât de jos voi fi, știu că întotdeauna va exista o persoană care mă va ajuta, acea persoană sunt eu”, a mărturisit sportivul.

