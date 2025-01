Vedeta din România care are doar 8 clase. Ați văzut-o aproape zilnic la Pro TV

O vedetă din România are doar 8 clase! A fost văzută aproape zilnic la Pro TV, dar puțini știu ce studii are, de fapt! S-a iubit cu doi artiști de la noi din țară și a făcut câteva declarații controversate de-a lungul timpului.

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre Bia Khalifa, Bianca Niculai pe numele ei real. Chiar dacă este foarte activă pe rețelele de socializare și a avut numeroase apariții pe micile ecrane, puțini știu ce studii are.

Înainte de a ajunge la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Bia Khalifa a participat la emisiunea „iUmor”, difuzată pe Antena 1. Cu toate acestea, ea a ajuns și mai mult în ochii publicului odată cu relația pe care a avut-o cu rapperul Sișu, membru al trupei „La familia”. La vremea respectivă, ea spunea că se simțea iubită și apreciată. Tânăra a avut o relație și cu Fulgy, dar nu a durat și au ajuns la scandal.

Tânăra a preferat să vorbească mereu deschis despre relațiile ei, inclusiv despre cea pe care a avut-o cu Dani Moncanu. Povestea dintre cei doi a început pe vremea când ea avea numai 15 ani.

„Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început. La sfârşitul relaţiei eu urmam să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete”, spunea Bia Khalifa la „Acces Direct”.