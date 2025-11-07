Acasă » Știri » Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”

Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”

De: Denisa Iordache 07/11/2025 | 16:24
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Vedeta din România a recunoscut că i-a pus reguli clare soțului, dacă vrea al doilea copil. Bărbatul trebuie să ia notițe și să știe clar ce trebuie să facă dacă vrea să își mărească familia. Despre cine este vorba? Află mai multe detalii în articol!

Vedetele de la noi ne-au obișnuit cu sinceritatea din fața camerelor. Divele sunt gata să dea tot din casă și să detalieze viața lor personală, doar pentru a-și ține fanii la curent. Ei bine, așa a făcut și o influenceriță care a mărturisit în ce condiții va deveni mamă pentru a doua oară.

Vedeta din România care i-a pus condiții soțului

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Sensy. Influencerița a devenit mămica unui băiețel în urmă cu 2 ani, iar de atunci trăiește o perioadă frumoasă, dar și plină de încercări. Acest lucru a determinat-o să nu își mai dorească al doilea copil decât dacă va avea un ajutor de nădejde.

Blondina a spus că atât ea, cât și soțul ei au fost singuri la părinți, așa că nu și-ar dori același lucru și pentru Aron. Totuși, pentru a-i oferi un frățior sau o surioară, ea știe clar ce vrea: o bonă. Influencerița a realizat cât de greu este să crești un copil fără un ajutor de nădejde.

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

„Mi-ar plăcea, pentru că nici eu nu am frați, nici soțul, suntem singuri la părinți. Dar, dacă nu aș avea un ajutor permanent în casă, o bonă internă, nu l-aș face pe al doilea. Dacă până acum spuneam: „Nu!” la un al doilea copil, am început să mă mai gândesc, e frumos. Mi-am dorit toată viața o familie mare și nu am avut parte”, a declarat Sensy.

CITEȘTE ȘI:

Sensy a rămas în urmă cu pregătirile de nuntă! Nici rochia de mireasă nu este gata: „Sunt nerăbdătoare să scap” 

“Aveam această frică de 30 de ani…” Fantomele trecutului nu-i dau pace! Ce o bântuia pe Sensy înainte de apariția de la “Bravo, ai stil!”

Tags:
Iți recomandăm
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026
Știri
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la…
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Știri
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat…
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la ...
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” ...
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care ...
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă ...
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, ...
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde
Vezi toate știrile
×