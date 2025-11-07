Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”

Vedeta din România a recunoscut că i-a pus reguli clare soțului, dacă vrea al doilea copil. Bărbatul trebuie să ia notițe și să știe clar ce trebuie să facă dacă vrea să își mărească familia. Despre cine este vorba? Află mai multe detalii în articol!

Vedetele de la noi ne-au obișnuit cu sinceritatea din fața camerelor. Divele sunt gata să dea tot din casă și să detalieze viața lor personală, doar pentru a-și ține fanii la curent. Ei bine, așa a făcut și o influenceriță care a mărturisit în ce condiții va deveni mamă pentru a doua oară.

Vedeta din România care i-a pus condiții soțului

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Sensy. Influencerița a devenit mămica unui băiețel în urmă cu 2 ani, iar de atunci trăiește o perioadă frumoasă, dar și plină de încercări. Acest lucru a determinat-o să nu își mai dorească al doilea copil decât dacă va avea un ajutor de nădejde.

Blondina a spus că atât ea, cât și soțul ei au fost singuri la părinți, așa că nu și-ar dori același lucru și pentru Aron. Totuși, pentru a-i oferi un frățior sau o surioară, ea știe clar ce vrea: o bonă. Influencerița a realizat cât de greu este să crești un copil fără un ajutor de nădejde.

„Mi-ar plăcea, pentru că nici eu nu am frați, nici soțul, suntem singuri la părinți. Dar, dacă nu aș avea un ajutor permanent în casă, o bonă internă, nu l-aș face pe al doilea. Dacă până acum spuneam: „Nu!” la un al doilea copil, am început să mă mai gândesc, e frumos. Mi-am dorit toată viața o familie mare și nu am avut parte”, a declarat Sensy.

