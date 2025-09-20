Vedeta PRO TV care și-a arătat abia acum soțul și copiii! Cât de mari sunt cei doi fii ai săi

Andreea Marinescu este de multă vreme în lumina refectoarelor. Prezența ei la pupitrul știrilor Pro TV este bine cunoscută de public, însă puțini sunt cei care îi știu pe soțul și cei doi fii ai acesteia. Jurnalista i-a ținut departe de lumina reflectoarelor până acum. Însă, recent, Andreea Marinescu și familia ei au fost prezenți în cadrul emisiunii Vorbește Lumea.

Andreea Marinescu și soțul său, comisarul Adi Tiulescu, formează un cuplul de multă vreme. În anul 2018 au devenit soț și soție. Cei doi parteneri îl aveau deja în viața lor pe fiul cel mic, Marc Armin. Dintr-o relație anterioară, cea cu Paul Roșca, prezentatoarea știrilor PRO TV are și un băiat, pe Vladimir. Acum, cei patru formează o familie fericită, iar fanii au fost încântați să îi vadă împreună.

„Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”

Așa cum spuneam, recent, Andreea Marinescu a fost prezentă laVorbește Lumea alături de întreaga familie. Știrista a venit însoțită de partenerul său și de cei doi fii. Cei patru formează o familie unită și au vorbit despre cum funcționează împreună și despre cum arată viața lor.

Potrivit spuselor vedetei Pro TV, cei patru sun firi extrem de diferite, dar funcționează bine împreună. Vladimir, băiatul cel mare al Andreei Marinescu, este partea rebelă a familiei. Acesta este la vârsta adolescenței, iar acum preferă mai mult compania prietenilor.

La polul opus se află mezinul familiei, Marc Armin, care este foarte apropiat de părinți și le caută mereu atenția. Activitățile în familie fiind preferatele lui. Iar de organizarea acestora se ocupă soțul vedetei. Andreea Marinescu este motorul afectiv al familiei, iar toți împreună funcționează de minune.

„Cred că suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț, așa zic eu, împreună. Nu ne plac aceleași lucruri neapărat, dar întotdeauna ne unim în același sens, știi? Mi-e foarte drag de ei și ne iubim foarte mult și se vede și se simte. Noi, între noi, simțim foarte tare asta. Iar asta cu stâlpul familiei, motorul familiei — familia noastră are patru motoare și funcționăm la turații diferite, dar cumva în același timp. Pentru că s-a văzut astăzi la ședința foto: partea de carismă și „zâna” familiei e el. Partea de responsabilitate, stabilitate, este Adi. Partea de adolescență, prospețime, tinerețe este Vladi. Mișcare, sport și energie — iarăși Vladi — el nu are timp liber. Iar eu sunt partea asta de afecțiune, motorul de afecțiune al casei. Suntem o echipă bună? Suntem, da. Funcționăm foarte bine împreună”, a declarat jurnalista.

