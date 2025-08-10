Acasă » Exclusiv » Ştirista de la ProTV nu i-a acceptat avansurile din prima, dar până la urmă a convins-o: „L-am văzut pe teren la o crimă, apoi…”

De: Andreea Archip 10/08/2025 | 23:40
Se visa stewardesă, dar a cunoscut celebritatea pe micul ecran, televizunea fiind o întâmplare fericită din viața ei. Și tot jobul i l-a scos în cale pe comisarul Adrian Titulescu, un polițist criminalist, povestea lor debutând cu ani întârziere. În interviul exclusiv  acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea știrilor Pro TV, Andreea Marinescu, a făcut dezvăluiri despre viața de familie și motivul pentru care ea nu a răspuns la un sms, iar el a considerat-o “fițoasă”. “A pierdut niște ani că și mie îmi plăcuse de el”, ne-a mărturisit știrista.

Andreea Marinescu și Adrian Titulescu sunt căsătoriți din 2018 și au împreună un băiat, Armin, vedeta mai având din mariajul anterior un fiu adolscent– Vladimir. Se pare că niciunul dintre copii nu este atras de televiziune, domeniu în care mama lor a făcut carieră.

Andreea Marinescu: „Nu mă privesc ca mama care apare la televizor”

CANCAN.RO: Cum se raportează copiii la faptul că ești cunoscută, că apari la televizor?

Andreea Marinescu: Ei nu mă privesc ca mama care apare la televizor. Pentru ei, eu sunt mama, nici măcar în discuțiile cu colegii sau prietenii lor eu nu sunt de la televizor. Iau totul ca pe o normalitate. Ăsta e jobul meu. Sunt foarte relaxați.

CANCAN.RO: Sunt tentați de televiziune?

Andreea Marinescu: N-au nicio treabă. Unul face baschet de performanță și celălalt face orice altceva, mai puțin sport.

Andreea prezintă Știrile Pro TV dimineața

Andreea Marinescu: „Cu un CV scris cu un creion pe o coala A4 m-am înscris la un concurs”

CANCAN.RO: Pe tine ce te-a atras la domeniul ăsta? De ce ai ales să faci o carieră în jurnalism, în televiziune?

Andreea Marinescu: Mie îmi plac foarte mult oamenii și îmi place să aflu poveștile lor, să reușesc în conversațiile cu oamenii să aflu lucruri despre ei în mod natural. Și această curiozitate a mea și această dorința a mea pe care o aveam de mică și cu prietenele mele. Mie îmi plăcea să vorbim chestii nespuse, pe care nu le știe toată lumea. Nu-mi doream să ajung să fiu jurnalist. Eu îmi doream să fiu stewardesă, alte alea. A fost o întâmplare că am ajuns în televiziune.

CANCAN.RO: A fost o conjunctură favorabilă?

Andreea Marinescu: Bunica mea a fost cea care m-a împins la un concurs, la un casting pentru o televiziune locală și m-am dus și așa a început totul, ca o întâmplare. Dar asta în Pitești.  Am ajuns pe la un concurs pe care l-am și luat, deși eram foarte mică ca vârstă și apoi imediat la câteva luni a venit ProTV în Pitești. Și cu un CV scris cu un creion pe o coala A4 m-am înscris la un concurs.  Erau 400 de oameni pe 3 locuri, ceva de genul ăsta. Nu mă gândeam că o să… Am fost selectată și lucrurile au mers cumva firesc. Dar eu am avut asta, curiozitatea asta, mi-a plăcut să vorbesc cu oamenii și ei să-mi povestească chestii.

Andreea Marinescu: „A pierdut niște ani că și mie îmi plăcuse de el”

CANCAN.RO: Și jobul te-a adus practic față în față cu soțul tău.

Andreea Marinescu: L-am cunoscut pe soțul meu la o crimă. L-am văzut pe teren la o crimă prima oară și apoi la distanță de câțiva ani. Nu a vorbit cu mine atunci, nici eu, pentru că eram cumva în tabere separate. El era polițist, eu reporter. Și nu am vorbit atunci. Ne-am intersectat ulterior la vreo câțiva ani, distanță, într-un birou din Poliția Capitalei și el zice că m-a și sunat și că eu am fost cu nasul pe sus și nu i-am răspuns, că mi-a trimis un mesaj de ziua mea. Dar el nu s-a semnat pe mesajul ăla și putea să fie oricine. El zice că eram fițoasă și că nu l-am băgat în seamă. A pierdut niște ani cu această ocazie, i-am zis. A pierdut niște ani că și mie îmi plăcuse de el.

CANCAN.ROAveți anumite locuri de suflet, care vă amintesc de cererea în căsătorie, de exemplu?

Andreea Marinescu: Cereri în căsătorie au fost mai multe. Am zis “da“ de fiecare dată. Nu înțeleg de ce a simțit el nevoia să mă ceară de atâtea ori. Dar eu am zis “da” de fiecare dată. A fost o dată pe la Sfântul Gheorghe o cerere în căsătorie, de nici nu m-am prins că e cerere în căsătorie. Mi-a luat multe minute că mi-a dat să rezolv un joc și acolo era o întrebare în jocul ăla. M-am prins greu, dar am zis “da“ și atunci. A fost o cerere acasă. Deci au fost vreo trei sau patru cereri în căsătorie.

Deci avem multe locuri cu cererea asta în căsătorie la care ne gândim. Dar locurile noastre de suflet sunt aici la noi, în Bran. Avem un loc care ne place foarte tare și unde mergem de fiecare dată când vrem să găsim oază de liniște. Și mai avem locul în care copiii și-au petrecut foarte multe dintre vacanțele de vară. Și da, acela e într-adevăr în Bulgaria.

Adrian Titulescu și Andreea Marinescu sunt căsătoriți din 2018

Andreea Marinescu: „Mai furăm un weekend, două weekend-uri pe an”

 CANCAN.RO: Aveți și vacanțe de cuplu pe lângă cele cu copiii?

Andreea Marinescu: Noi așa ne-am propus: să avem și vacanțe de cuplu și vacanțe cu copiii. Nu ne iese mereu. Mai avem așa ieșiri de cuplu. Mai furăm un weekend, două weekend-uri pe an. Dar în principiu fugim cu copiii pe unde fugim câte o săptămână, două.

CANCAN.RO: Ce țară ți-ai dori să vizitezi?

Andreea Marinescu: Mie mi-ar plăcea foarte tare să vizitez America de Sud. Dar nu e foarte safe pentru copii. Și atunci probabil că e așa doar la nivelul de vom vedea când s-o putea și ei să fie suficient de mari să vedem dacă își mai doresc. Nu de altă dată, dar cel mare tocmai m-a anunțat: “Mama, cred că anul ăsta e ultimul în care eu aș mai merge cu voi în concediu“.

Mi se pare că are o adolescență foarte drăguță și cum trebuie, cu de toate. Vladi e un copil în care am foarte multă încredere. Trebuia să vină și momentul ăsta. Aș fi preferat să fie un pic mai încolo, dar acum generațiile astea, ca și noi, trebuie să se desprindă.

CANCAN.RO: Și cel mic ce vârstă are?

Andreea Marinescu: Cel mic are 8 ani. Avem de stat cu el și lui place să stea foarte mult cu noi. E chiar prea prins de noi. Mai încercăm să-l mai pasăm și la bunici, să mai experimenteze și acolo.

