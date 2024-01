Vedeta Survivor, gravidă în 5 luni! Doar ce a anunţat sarcina

Este vestea momentului pentru fanii Survivor România. Una dintre cele mai iubite concurente al reality show-ului TV este însărcinată în 5 luni. Vestea a fost făcută public, iar primele imagini cu burtica de gravidă au apărut deja pe social media.

Este vorba despre Elena Matei (25 de ani), una dintre concurentele de la Survivor România 2022 și de la Chefi la Cuțite. Deși a reușit să răzbească în cele două competiții televizate, Survivor fiind una dintre cele mai dure reality show-uri din România, se pare că marea provocare a vieții sale abia acum începe. Tânăra este însărcinată în 5 luni și se pregătește pentru experiența care o va schimba radical. Recent, pe pagina sa personală de Facebook, vedeta a publicat mai multe fotografii cu burtica sa de gravidă.

Citește și: CE A FĂCUT ELENA MATEI CU BANII CÂȘTIGAȚI LA SURVIVOR ROMÂNIA: „DE ASTA M-AM DUS ACOLO!”

Elena Matei, fosta concurentă de la Survivor, este gravidă pentru prima dată

Elena Matei a împărtășit momente unice cu urmăritorii săi de pe Facebook. Fosta ”Războinică” a publicat câteva imagini cu burtica de gravidă și a dezvăluit că este însărcinată în 5 luni. Vedeta abia așteaptă să-și întâlnească pruncul: ”Imposibil de descris în cuvinte ceea ce simt în această perioadă. Trece atât de repede. 5 luni cu tine. Can`t wait to meet you (n.r abia aștept să te întâlnesc)”, este mesajul Elenei Matei de pe Facebook.

Citește și: ELENA MATEI, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI. CUM I S-A SCHIMBAT VIAȚA DUPĂ CE A PARTICIPAT LA “CHEFI LA CUȚINE”. “SINCER, NICI NU VISAM!”

Elena Matei a ajuns în finala Chefi la Cuțite

Elena Matei este pasionată de gastronomie și nu este de mirare parcursul său senzațional în emisiunea Chefi la Cuțite. Chiar dacă nu a reușit să câștige competiția de la Antena 1, concurenta a dat tot ceea ce a avut mai bun pentru a-și etala abilitățile de bucătar, dar și talentul dobândit în timp. Pentru că da, pasiunea pentru bucătărie a venit dintr-o necesitate, din nevoia de a supraviețui și de a avea ce pune pe masă. Pe vremea când încă era la liceu, Elena a rămas singură cu tatăl ei, mama ei fiind nevoită să plece în Austria pentru a câștiga mai mulți bani.