Vedetele care au plecat de la Antena 1 pentru a prezenta o nouă emisiune la Pro TV. Despre cine este vorba?

Foștii concurenți de la Asia Express, Speak și Ștefania, au semnat un nou contract, dar de data aceasta cu o altă televiziune. Cei doi vor prezenta o nouă emisiune de pe Voyo, de la Pro TV.

În urmă cu doi ani, Speak și Ștefania au semnat un contract cu Antena 1, atunci când au participat în cadrul show-ului Asia Express. După ce au ajuns în finală și emisiunea s-a încheiat, cei doi îndrăgostiți au avut un show pe YouTube. Acolo, ei au invitat foști concurenți și au vorbit despre experiența din Asia.

Un timp mai târziu, Speak a continuat colaborarea cu Antena 1 pentru o perioadă și a făcut o emisiune online, alături de Vlad Drăgulin, intitulată ”Îs geană pi tini”, în care comentau diverse subiecte de pe internet.

CITEȘTE ȘI: LA LIMITA IMPOSIBILULUI! CUM S-AU DESCURCAT SPEAK ȘI ȘTEFANIA O SĂPTĂMÂNĂ CU NUMAI 50 DE LEI

Speak și Ștefania, protagoniștii unui nou show de aventură

Cuplul format din Speak și Ștefania va avea propriul show digital, pe platforma Voyo. Ei au decis să înceapă anul 2022 cu o vacanță în mai multe locuri exotice: Dubai, Seychelles, Jakarta și Bali. Ceea ce se preconiza a fi o vacanță liniștită s-a transformat într-o aventură plină de suspans și situații neașteptate. În fiecare săptămână, marți, miercuri, joi și vineri, de la ora 20:00, abonații VOYO vor avea disponibile episoade noi din show-ul ”Aventura, strigați ura!”.

“Aventura, strigați ura! este un proiect care a început într-un moment de plină relaxare pentru mine și Ștefania. Noi am plecat la începutul anului într-o vacanță prelungită, o vacanță în care am vrut să combinăm, cum am știut noi mai bine, aventura cu relaxarea. Am documentat toate peripețiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport și testele COVID 19 pozitive, până la timpul stat în izolare și așa a ieșit un jurnal de călătorie autentic și plin de haz. Garantez că vă veți distra cu noi și nu doar atât, veți vedea peisaje de vis și detalii despre culturile zonelor pe unde ne-am plimbat”, a spus Speak.

Ce spune Ştefania despre emisiunea pe care o prezintă alături de Speak?

Ștefania consideră că emisiunea online este o experiență distractivă ce a pornit din dorința de a păstra amintirile ei din vacanță.

”A pornit dintr-o joacă, nu ne-am așteptat să facem atât de multe episoade, nu ne-am așteptat să trecem prin atât de multe peripeții. Am râs foarte mult împreună cu Ștefan, atât la filmări, cât și la montaj, sunt sigură că și oamenii care se vor uita la episoade se vor distra copios și vor afla lucruri noi. E un proiect pornit din pura dorință de a stoca amintirile și suntem extrem de nerăbdători să vedeți primul episod”, a spus Ștefania.

VEZI ȘI: SPEAK ȘI ȘTEFANIA, CLIPE DE COȘMAR ÎN BALI. CE „LECȚIE” LE PREDĂ ARTISTUL URMĂRITORILOR LUI, DIN CARANTINĂ