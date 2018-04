Pe 18 aprilie 2018, în cadrul galeriei The Grand Avenue, a avut loc verinsajul expoziției ”Salutări din Uranus!” Primul proiect interactiv își dorește să reproducă atmosfera boemă din fostul cartier al Bucureștiului, prin imagini reprezentantive, hărți exacte ale locurilor care au fost demolate. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar) Dar și cu multe detalii și informații din respectiva zonă, colectate de un grup de entuziaști, grupați în jurul proiectului ”Cartierul Uranus”, o comunitate de arheologi urbani, care au reușit să readucă la viață numeroase povești din unul dintre cele mai frumoase și mai pitorești cartiere ale Bucureștiului.

”Salutări din Uranus!” este o acțiune care aduce laolaltă numeroși pasionați ai celebrului cartier din București, dispărut la mijlocul anilor ’80, în urma lucrărilor de modernizare a Capitalei. În cadrul vernisajului au fost prezentate, în premieră, fotografii, picturi și schițe realizate de Traian Bădulescu Sr., artistul care a locuit mai bine de 34 de ani în cartierul din centrul Bucureștiului. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar)

Expoziția ”Salutări din Uranus!” va dura aproximativ o lună, perioadă în care doritorii vor putea vizita, zilnic, galeriile, pentru a putea admira fotografiile și materialele puse la dispoziție de organizatori.

De asemenea, în fiecare joi, începând cu ora 18:00, echipa proiectului ”Cartierul Uranus”, alături de reprezentanți ai familiei Bădulescu, precum și alți cunoscători ai zonei, îi așteaptă pe toți cei dornici de a împărți experiențe, amintiri și povești despre pitorescul unui cartier care a fost, pentru mulți, unul dintre cele mai reprezentative cartiere din Bucureștiul postbelic.

”Salutări din Uranus!” este al treilea proiect, după Autenticitate și Tradiție – un eveniment desfășurat la finalul anului trecut, destinat artei populare românești, și galeria pop-art a artistului bucureștean Ovidiu Solcan, aflată în desfășurare în galeria comercială The Grand Avenue. În estență, ”Salutări din Uranus!” este o formă de apreciere și de recunoaștere a istoriei zonei în care se află, în prezent, clădirea The Grand, în fața căreia se înalță, astăzi, Monumentul Eroilor Pompieri, un simbol al cartierului Uranus.

Proiectul ”Salutări din Uranus!” este compus din două zone diferite, menite să transpună vizitatorul în atmosfera cartierului: în primul spațiu, va fi prezentată în detaliu strada Uranus, alături de fotografii și hărți ale zonei, astfel încât să poată fi identificat ușor vechiul amplasament al cartierului în contextul actual. În cea de-a doua zonă, va fi reprodusă o cameră dintr-o locuință tipică a arealului, cu ale sale case în stil neoromânesc, în care vor fi prezentate obiecte personale ale lui Traian Bădulescu Sr., așa cum existau ele în perioada respectivă, alături de o parte dintre fotografiile și desenele semnate de artist.

Cine e Traian Bădulescu

Traian Bădulescu Sr. s-a născut în data de 13 septembrie 1947, la Ploiești. De la vârsta de trei ani, se stabilește cu familia la București, în cartierul Uranus, unde va rămâne până în anul 1984, momentul demolării forțate ordonate de Nicolae Ceaușescu. Pasionat de mic copil de artă și literatură, Traian Bădulescu Sr. începe să cocheteze cu grafica, proza și poezia, încă de pe băncile școlii generale și ale Liceului Gheorghe Lazăr, pe care l-a absolvit în anul 1965. A terminat Facultatea de Construcții și, ulterior, Școala Populară de Artă, secția pictură, pe care o termină cu nota 10, în anul 1981. Diagnositicat cu scleroză multiplă în anul 1972, Traian Bădulescu Sr. își îndreaptă talentul creativ către pictură, iar pasiunea sa specială pentru cartierul Uranus îl determină să imortalizeze pe pânză sau pe peliculă fotografică aproape toate zonele din perimetrul casei sale. Astfel, apare una dintre cele mai complexe baze de date imagistice despre Uranus, o adevărată comoară culturală, pusă acum în valoare, pentru prima dată, de proiectul ”Salutări din Uranus!” Traian Bădulescu Sr. se stinge din viață în data de 28 noiembrie 2006, după o chinuitoare luptă cu boala, care i-a afectat puternic capacitatea creativă a muncii sale.

Despre The Grand Heritage

The Grand Heritage este un concept cultural al SCH Grand, sub egida căruia sunt susținute valorile autentic românești, precum și expresia artistică în toate formele sale. SCH Grand încurajează arta și originalitatea ca fiind parte a expresiei popopului român, mai ales acum, în Anul Centenarului, moment de regăsire a identității naționale. Evenimentul ”Salutări din Uranus!” este al treilea proiect, după Autenticitate și Tradiție – un eveniment desfășurat la finalul anului trecut, destinat artei populare românești, și galeria pop-art a artistului bucureștean Ovidiu Solcan, aflată în desfășurare în galeria comercială The grand Avenue. Salutări din Uranus! este o formă de apreciere și de recunoaștere a istoriei zonei în care se află, în prezent, clădirea The Grand, în fața căreia se înalță, astăzi, Monumentul Eroilor Pompieri, un simbol al cartierului Uranus.

Despre Cartierul Uranus

Proiectul Cartierul Uranus este o platformă de comunicare online pentru toți cei care apreciază sau se simt atașați de istoria și farmecul boem al vechiului cartier Uranus, demolat pentru a face loc Centrului Civic al lui Nicolae Ceaușescu. Coordonat de Costin Gheorghe și Cristian Văraru, doi arheologi urbani pasionați de istoria Bucureștiului vechi, Cartierul Uranus a devenit, în scurt timp, locul de întâlnire preferat al celor care au locuit sau se simt legați emoțional de această zonă, în special datorită descoperirilor realizate de cei doi, susținuți de foarte mulți locuitori ai vechiului cartier Uranus, oameni care nu își doresc ca istoria uneia dintre cele mai zbuciumate zone a Capitalei să fie dată uitării.