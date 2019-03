Veste bombă la Antena 1! Chef Scărlătescu va deveni tătic

Cătălin Scărlătescu este foarte discret când vine vorba de viața personală, însă un lucru este sigur, cheful va deveni tătic. Vestea bombă a fost dată chiar de el, vedeta de la Antena 1 vrea să intre în rândul tăticilor și așa se va întâmpla, potrivit spuselor lui.

De puține ori vorbește despre viața intimă, însă are o dorință, care nu poate fi ținută secret. Cătălin Scărlătescu își dorește foarte tare un copil și este convins că anul acesta se va concretiza. „Am avut câteva femei senzaţionale în viaţa mea. Toate au fost deosebite. Mi-au plăcut femeile inteligente, independente. Nu am urmărit frumuseţea fizică, să arate perfect, ci să mă atragă mereu cu inteligenţa. La toate ţin şi acum, am rămas cu amintiri frumoase şi le respect. După părerea mea, cea mai sigură formă de agăţat este să îi spui unei femei direct, faţă în faţă. Cel mai bine este să comunici cu ele de la început fără ocolişuri. Nu sunt genul de om să mă afişez cu persoana la braţ, dacă ele îşi doresc publicitate, să fie sănătoase”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Antena Stars.

„Anul acesta este anul meu, îmi doresc foarte mult un copil. Şi sigur o să fac şi asta, anul acesta sigur o să se întâmple”, a mai mărturisit juratul “Chefi la cuțite“.

Va exista sau nu sezonul 7 “Chefi la cuțite“?