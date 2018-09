Potrivit propunerii legislative, de la 1 ianuarie 2019 copiii cu vârsta de până în doi ani vor primi o alocație lunară de 300 de lei, în timp ce alocaţia copiilor cu vârsta de 2-18 ani va fi de 150 lei pe lună.

Guvernul PSD se laudă încă de la începutul anului 2017 ca alocațiile pentru copii se vor mări. Docamdată însă aceasta nu s-a produs, iar alocația a rămas tot 200 de lei pentru copiii sub 2 ani, sau 84 de lei pe lună pentru copiii intre 2 și 18 ani. Astfel, opoziția a depus un proiect incendiar la Camera Deputaţilor, Senatul fiind camera decizională în cazul acestei propuneri legislative. Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabilește în raport cu indicatorul social de referinţa, care, în prezent, este de 500 de lei.

„Propunerea este de majorare a cuantumului alocaţiei cu 50% pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-2 ani, care vor beneficia de o alocaţie in valoare de 300 lei si cu 80% pentru copiii cu varste cuprinse intre 2-18 ani, care vor beneficia de o alocaţie in valoare de 150 lei. Romania se afla, din nefericire, pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinţa cuantumului alocaţiei pentru copii. Daca in majoritatea acestor state alocaţia porneste de la peste 100 de euro, in Romania copiii primesc echivalentul a 18 euro pentru fiecare copil, o suma care nu acopera decat intr-o foarte mica masura necesitaţile unui copil„, precizeaza deputatul PNL Robert Sighiartau, inițiatorul proiectului.