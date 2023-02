Vestea momentului în showbiz! Megan Fox și Machine Gun Kelly s-ar fi despărțit, după ce cântărețul ar fi bătut-o și înșelat-o

În noaptea de dinainte de Super Bowl, Megan Fox și-a șters contul de Instagram. Înainte să facă acest gest radical, le-a dat de bănuit fanilor că ar fi fost înșelată de Machine Gun Kelly, logodnicul său. Mai mult de atât, o fotografie a vedetei pare să dea de înțeles că este, din nou, o femeie singură.

Megan Fox și Machine Gun Kelly au început o relație în urmă cu doi ani și jumătate, iar în ianuarie 2022, s-au logodit. Fanii așteptau, încă de anul trecut, ca cei doi să anunțe nunta, dar acum, este foarte posibil să fi ajuns chiar la despărțire.

Pe rețelele de socializare, dar și în lumea bună, circulă zvonul că celebrul cuplu s-ar fi destrămat. Sâmbătă, actrița a postat o poză în care purta o rochie neagră, sexy, acompaniată de versuri care sună de parcă cineva ar fi înșelat-o, urmată de o altă imagine în care arde o scrisoare. Bonus: i-a dat „unfollow” logodnicului!

„Megan Fox și Machine Gun Kelly par să se fi despărțit după ce a șters toate fotografiile de pe Instagram cu el și a citat versurile lui Beyoncé „Lemonade”. Ea i-a dat apoi follow lui Eminem, cu care MGK este în concurență, alături de Harry Styles și Timothée Chalamet”, este un mesaj devenit viral pe Twitter.

Megan Fox and Machine Gun Kelly seem to have broken up after she deleted all Instagram photos with him and quoted Beyoncé ‘Lemonade’ lyrics.

She then followed Eminem, who MGK famously has beef with, along with Harry Styles and Timothée Chalamet. pic.twitter.com/3TSVDEd3FE

— Pop Base (@PopBase) February 12, 2023