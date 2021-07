Vești bune pentru Cristina Cioran! Ce i-au spus medicii despre fetița ei pe care a născut-o prematur

Cristina Cioran a primit vești bune, recent, referitoare la starea de sănătate a fetiței sale, Ema. Vedeta ar fi trebuit să nască în luna septembrie, însă, din cauza unei probleme medicale, a adus-o pe lume prematur.

Cristina Cioran a trecut prin momente extrem de grele, după ce a născut înainte de termen. Vedeta a stat în spital foarte mult timp, iar micuța ei, Ema, a trebuit să fie atunci intubată imediat. Vedeta ar fi trebuit să nască în luna septembrie, însă viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Acum, însă, răsare și soarele pe strada ei, după ce a primit vești extraordinare din partea medicilor! Cristina Cioran a adus-o pe lume la începutul lunii iulie, iar după ce micuța a fost nevoită să fie conectată la aparat, acum poate respira singură. De asemenea, micuța ei va trebui să treacă și la pasul următor, și anume să mănânce din biberon.

„Sunt mai bine, deși pare ca s-a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când mă aude, zâmbește! M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetița noastră puternică! Respiră singură, urmează partea cu mâncarea la biberon și sperăm ca totul să evolueze bine”, a mărturisit în direct Cristina Cioran.

De asemenea, Cristina Cioran, după ce a născut, nu știa care sunt șansele ca micuța ei să supraviețuiască, având în vedere faptul că travaliul a venit „forțat” de o problemă de sănătate pe care a avut-o: „Am avut o intercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”.

Cristina Cioran a fost criticată pentru că a plecat la mare, după ce a născut prematur

După șocul trăit, Cristina Cioran pare ca și-a revenit puțin câte puțin. Mai mult decât atât, actrița a plecat la mare, alături de iubitul ei și de fiul acestuia dintr-o altă relație, în timp ce micuța Ema se află încă la incubator. Acest gest a înfuriat opinia publică, numeroase persoane dezaprobând total faptul că vedeta a ales să se relaxeze în timp ce fiica ei se află încă în spital.

”Doamne ferește, da nu as fi plecat din spital, da pai la mare”, ”O femeie care suferă cât de cât, nu lasă copilașul în spital și pleacă la mare, dar așa a plecat și înainte de a naște prematur, femeie modernă”, ”Ferească Dumnezeu, cred ca muream acolo, dormeam în fața spitalului și acasă nu plecam fără fetița mea, dar la mare, ferească Dumnezeu”, ”Nu aș fi crezut că poate cineva să facă așa ceva! Eu plăteam zi de zi spitalul, numai să mă lase să stau lângă copilul meu!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

sursă foto: arhivă CANCAN