Vești proaste pentru Dorian Popa! Se face tot posibilul să ajungă la închisoare

O nouă veste proastă pentru Dorian Popa! Nu scapă de procurori nici acum! Ce decizie s-a luat în dosarul în care artistul a consumat substanțe interzise, iar apoi s-a urcat la volan? Se face tot posibilul ca artistul să ajungă la închisoare! Vă prezentăm cele mai noi informații cu privire la acest caz!

Problemele lui Dorian Popa par departe de a se fi terminat. După ce a primit inițial o pedeapsă cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise, procurorii trec din nou la fapte. Aceștia au contestat hotărârea instanței, solicitând o pedeapsă mai severă, mai exact una cu executare. Prin urmare, procesul se va relua luna aceasta, iar soarta vloggerului se află din nou în mâinile justiției.

Vă reamintim faptul că Judecătoria Cornetu l-a condamnat inițial pe Dorian Popa la 8 luni de închisoare cu amânare, impunând-i un termen de supraveghere de doi ani. Pe parcursul acestei perioade, artistul este obligat să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune Ilfov, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau deplasare mai lungă de cinci zile, dar și să accepte vizitele consilierului de probațiunie.

Nemulțumiți de sentința pronunțată, procurorii au atacat decizia și au cerut o pedeapsă mai aspră. Procesul va fi rejudecat la Curtea de Apel București, totul începând cu data de 18 februarie 2025.

Incidentul care a dus la problemele juridice a avut loc pe data de 27 octombrie 2023, atunci când Dorian Popa a fost oprit de un echipaj de poliție din localitatea Domnești, județul Ilfov. În urma testării rapide a fost indicată prezența THC-ului în organism. Ulterior, artistul a recunoscut că fumase cannabis cu câteva zile în urmă.

Peste câteva zile, Dorian Popa și-a recunoscut greșeala în mod public, totul printr-un mesaj postat în care se adresa fanilor săi. La acel moment, cunoscutul vlogger și-a exprimat regretul cu privire la fapta lui.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc. Am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante. Am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret. Am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a declarat Dorian Popa.