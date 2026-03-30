Vești proaste pentru șoferii din România! Prețurile la carburanți sar de 11 lei

Piața carburanților din România continuă să fie sub presiune, iar șoferii resimt din plin scumpirile. Luni, 30 martie 2026, motorina premium a depășit pragul psihologic de 11 lei/litru în mai multe orașe, în timp ce benzina stagnează. Diferențele dintre orașe rămân vizibile, iar costul unui plin a ajuns la niveluri ridicate.

Prețurile carburanților în România: motorina urcă, benzina stă pe loc

Datele din piață arată o evoluție mixtă. Motorina continuă să se scumpească, cu creșteri de aproximativ 14–15 bani pe litru față de ziua precedentă, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă. În anumite benzinării, motorina premium a trecut deja de 11 lei/l, semn al presiunii venite din piața internațională și din cererea internă.

Cele mai mici prețuri din țară pornesc de la 9,19 lei/l pentru benzină și 9,99 lei/l pentru motorină, însă acestea sunt excepții. În majoritatea orașelor mari, valorile sunt semnificativ mai mari.

Prețurile în București: pragul de 11 lei a fost depășit

În Capitală, prețurile sunt printre cele mai relevante pentru întreaga piață. Benzina standard pornește de la 9,28 lei/l și ajunge până la 9,48 lei/l, în funcție de stație. Benzina premium variază între 9,87 și 10,2 lei/l.

Motorina standard începe de la 10,25 lei/l și poate urca până la 10,51 lei/l. În schimb, motorina premium a depășit deja 11 lei/l, ajungând la 11,06 lei în anumite stații OMV. Aceasta este una dintre cele mai ridicate valori înregistrate în ultima perioadă.

Prețurile în marile orașe din România

Diferențele între orașe sunt relativ mici, însă tendința generală este clară: motorina este mai scumpă decât benzina peste tot.

În Cluj-Napoca, benzina pornește de la 9,28 lei/l și ajunge la 9,43 lei/l, în timp ce motorina variază între 9,99 și 10,41 lei/l. Motorina premium ajunge aproape de 11 lei/l.

În Timișoara, benzina începe de la 9,26 lei/l și urcă până la 9,45 lei/l. Motorina standard pornește de la 10,26 lei/l și ajunge la 10,47 lei/l, iar varianta premium depășește 11 lei/l.

În Iași, benzina variază între 9,26 și 9,43 lei/l, iar motorina între 10,26 și 10,42 lei/l. Motorina premium ajunge până la aproximativ 10,98 lei/l.

În Constanța, benzina se situează între 9,28 și 9,47 lei/l, iar motorina între 10,24 și 10,41 lei/l, cu valori apropiate de 11 lei/l pentru variantele premium.

Trenduri: ce se întâmplă cu prețurile

Trendul actual este clar: motorina continuă să crească, în timp ce benzina stagnează. Această diferență vine pe fondul cererii mai mari pentru motorină, dar și al evoluțiilor internaționale ale cotațiilor petrolului.

În plus, diferențele între benzinării pot ajunge la 20–30 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că alegerea stației devine din ce în ce mai importantă pentru șoferi.

Cât costă un plin în 2026

Costul unui plin a crescut semnificativ și depinde de tipul de combustibil și de capacitatea rezervorului.

Pentru o mașină obișnuită, cu un rezervor de 50 de litri, un plin de benzină ajunge la aproximativ 460–470 de lei. În cazul motorinei, costul urcă la 500–520 de lei, iar pentru motorina premium poate depăși chiar 550 de lei.

Astfel, alimentarea completă a unui autoturism devine o cheltuială tot mai importantă în bugetul lunar al șoferilor români.

Carburanții rămân la un nivel ridicat, iar pragul de 11 lei pentru motorina premium confirmă tendința ascendentă. Deși benzina pare stabilă momentan, piața rămâne volatilă, iar șoferii trebuie să fie atenți atât la evoluțiile zilnice, cât și la alegerea benzinăriei.

În perioada următoare, direcția prețurilor va depinde în mare măsură de evoluțiile externe, însă pentru moment, realitatea este clară: alimentarea a devenit mai scumpă ca oricând.

