Vești proaste pentru șoferii din România! Prețurile la carburanți sar de 11 lei

De: Paul Hangerli 30/03/2026 | 07:20
Cât costă litrul de motorină azi? Sursă foto: Pixabay

Piața carburanților din România continuă să fie sub presiune, iar șoferii resimt din plin scumpirile. Luni, 30 martie 2026, motorina premium a depășit pragul psihologic de 11 lei/litru în mai multe orașe, în timp ce benzina stagnează. Diferențele dintre orașe rămân vizibile, iar costul unui plin a ajuns la niveluri ridicate.

Prețurile carburanților în România: motorina urcă, benzina stă pe loc

Datele din piață arată o evoluție mixtă. Motorina continuă să se scumpească, cu creșteri de aproximativ 14–15 bani pe litru față de ziua precedentă, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă. În anumite benzinării, motorina premium a trecut deja de 11 lei/l, semn al presiunii venite din piața internațională și din cererea internă.

Cele mai mici prețuri din țară pornesc de la 9,19 lei/l pentru benzină și 9,99 lei/l pentru motorină, însă acestea sunt excepții. În majoritatea orașelor mari, valorile sunt semnificativ mai mari.

Prețurile în București: pragul de 11 lei a fost depășit

În Capitală, prețurile sunt printre cele mai relevante pentru întreaga piață. Benzina standard pornește de la 9,28 lei/l și ajunge până la 9,48 lei/l, în funcție de stație. Benzina premium variază între 9,87 și 10,2 lei/l.

Motorina standard începe de la 10,25 lei/l și poate urca până la 10,51 lei/l. În schimb, motorina premium a depășit deja 11 lei/l, ajungând la 11,06 lei în anumite stații OMV. Aceasta este una dintre cele mai ridicate valori înregistrate în ultima perioadă.

Prețurile în marile orașe din România

Diferențele între orașe sunt relativ mici, însă tendința generală este clară: motorina este mai scumpă decât benzina peste tot.

În Cluj-Napoca, benzina pornește de la 9,28 lei/l și ajunge la 9,43 lei/l, în timp ce motorina variază între 9,99 și 10,41 lei/l. Motorina premium ajunge aproape de 11 lei/l.

În Timișoara, benzina începe de la 9,26 lei/l și urcă până la 9,45 lei/l. Motorina standard pornește de la 10,26 lei/l și ajunge la 10,47 lei/l, iar varianta premium depășește 11 lei/l.

În Iași, benzina variază între 9,26 și 9,43 lei/l, iar motorina între 10,26 și 10,42 lei/l. Motorina premium ajunge până la aproximativ 10,98 lei/l.

În Constanța, benzina se situează între 9,28 și 9,47 lei/l, iar motorina între 10,24 și 10,41 lei/l, cu valori apropiate de 11 lei/l pentru variantele premium.

Trenduri: ce se întâmplă cu prețurile

Trendul actual este clar: motorina continuă să crească, în timp ce benzina stagnează. Această diferență vine pe fondul cererii mai mari pentru motorină, dar și al evoluțiilor internaționale ale cotațiilor petrolului.

În plus, diferențele între benzinării pot ajunge la 20–30 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că alegerea stației devine din ce în ce mai importantă pentru șoferi.

Cât costă un plin în 2026

Costul unui plin a crescut semnificativ și depinde de tipul de combustibil și de capacitatea rezervorului.

Pentru o mașină obișnuită, cu un rezervor de 50 de litri, un plin de benzină ajunge la aproximativ 460–470 de lei. În cazul motorinei, costul urcă la 500–520 de lei, iar pentru motorina premium poate depăși chiar 550 de lei.

Astfel, alimentarea completă a unui autoturism devine o cheltuială tot mai importantă în bugetul lunar al șoferilor români.

Carburanții rămân la un nivel ridicat, iar pragul de 11 lei pentru motorina premium confirmă tendința ascendentă. Deși benzina pare stabilă momentan, piața rămâne volatilă, iar șoferii trebuie să fie atenți atât la evoluțiile zilnice, cât și la alegerea benzinăriei.

În perioada următoare, direcția prețurilor va depinde în mare măsură de evoluțiile externe, însă pentru moment, realitatea este clară: alimentarea a devenit mai scumpă ca oricând.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Știri
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la…
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Știri
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Săptămâna Mare în Spania: procesiuni și ramuri de palmier. Antonio Banderas s-a alăturat mulțimii
Mediafax
Săptămâna Mare în Spania: procesiuni și ramuri de palmier. Antonio Banderas s-a alăturat...
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
Gandul.ro
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii....
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când Uranus iese din Gemeni
Click.ro
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când...
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Digi 24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata...
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău
Digi24
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai...
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
Gandul.ro
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni ...
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl ...
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl confundă cu altceva
Vezi toate știrile