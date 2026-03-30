Izabel Goulart-viața spectaculoasă a femeii care l-a cucerit pe Kevin Trapp. De la „girafa” ironizată în copilărie la simbol global al modei

În timp ce Kevin Trapp traversează un nou moment important al carierei sale, după mutarea în Franța și prestațiile solide din ultimele luni, viața personală a portarului german rămâne legată de una dintre cele mai spectaculoase prezențe din lumea modei internaționale, Izabel Goulart, un nume care nu poate fi redus la statutul de parteneră a unui sportiv, ci trebuie înțeles prin propria biografie, marcată de ambiție, obstacole și o ascensiune construită pas cu pas.

Kevin Trapp, între noul capitol din Franța și stabilitatea din viața personală

Transferul din vara anului 2025 la Paris Saint-Germain, a reprezentat o mutare importantă pentru Kevin Trapp, care a părăsit Germania și a ales să continue în Franța, într-un moment în care experiența sa devenise deja un atu esențial pentru orice echipă, iar prestațiile din martie 2026 confirmă statutul său de portar matur, capabil să ofere siguranță, chiar dacă rezultatele echipei rămân fluctuante, cu meciuri solide în care a reușit să închidă poarta sau să intervină decisiv, dar și cu înfrângeri severe care arată limitele colective.

Această etapă vine după perioada petrecută la Paris Saint-Germain, între 2015 și 2019, când Trapp a fost titular, a câștigat trofee interne și a făcut parte dintr-un lot plin de vedete, înainte de a pierde postul în urma concurenței și de a reveni la Frankfurt, într-un traseu care a contribuit la formarea unui portar echilibrat, obișnuit cu presiunea.

În tot acest timp, în afara terenului, viața sa a fost marcată de o relație stabilă, începută în același oraș care i-a definit și cariera: Paris.

O copilărie în care diferența a devenit povară

Biografia lui Izabel Goulart nu începe în luminile reflectoarelor, ci într-un mediu modest din interiorul Braziliei, într-o familie numeroasă, cu șapte copii, unde competiția pentru atenție și afirmare începea încă din casă, dar adevărata provocare avea să vină din afara ei.

În anii de școală, aspectul fizic care avea să o transforme ulterior într-un model de succes a devenit motiv de marginalizare, fiind ironizată constant de colegi din cauza înălțimii și a siluetei foarte subțiri, ajungând să fie poreclită „girafa”, o etichetă care, în contextul fragil al adolescenței, putea să descurajeze definitiv orice tentativă de afirmare.

În loc să se retragă, Izabel a învățat să reziste, iar această rezistență avea să devină fundația unei cariere construite pe disciplină și ambiție.

Descoperirea întâmplătoare care a schimbat un destin

Momentul decisiv nu a venit în urma unui plan, ci al unei întâmplări aparent banale: la vârsta de 14 ani, în timpul unei ieșiri la supermarket alături de mama sa, a fost remarcată de un hairstylist care i-a sugerat să încerce modellingul, o idee care, pentru mulți, ar fi rămas doar o posibilitate îndepărtată.

Pentru Izabel, însă, a fost începutul unei decizii radicale, mutarea la São Paulo și intrarea într-o industrie în care competiția este permanentă, iar selecția extrem de dură.

Un debut stânjenitor și refuzul de a renunța

Primele experiențe nu au avut nimic din eleganța pe care o asociem astăzi cu numele ei, iar incidentul de la prima prezentare, când o problemă vestimentară a expus-o în fața publicului și a presei, ar fi putut încheia rapid un parcurs abia început.

În loc să se retragă, a continuat, iar această decizie avea să definească modul în care și-a construit întreaga carieră, fără scurtături și fără protecții artificiale.

Victoria’s Secret și intrarea într-o elită greu accesibilă

Consacrarea a venit în 2005, când a fost invitată să participe la Victoria’s Secret Fashion Show, un moment considerat, în industria modei, drept una dintre cele mai importante confirmări profesionale, iar transformarea ei într-un „înger” al brandului a însemnat nu doar notorietate, ci și accesul la o elită extrem de restrânsă.

Colaborările cu fotografi precum Terry Richardson, David Sims, Greg Kadel sau Vincent Peters, aparițiile în reviste precum Vogue și Elle și campaniile pentru branduri importante au consolidat o poziție care nu a fost niciodată întâmplătoare.

Expunerea internațională: film, televiziune și campanii globale

Cariera lui Izabel Goulart nu s-a limitat la podium, iar aparițiile în producții precum „Two and a Half Men” sau „Entourage”, precum și rolul din filmul Baywatch, unde apare alături de Dwayne Johnson, au extins vizibilitatea sa dincolo de lumea modei.

În paralel, a devenit imagine pentru branduri precum Armani Exchange sau MAC Cosmetics și și-a stabilit reședința profesională la New York, un centru esențial al industriei.

Implicarea personală, determinată de o experiență de familie

Dincolo de carieră, una dintre dimensiunile mai puțin vizibile, dar esențiale ale biografiei sale, este implicarea în cauze legate de sănătate, determinată de faptul că fratele ei mai mic a fost diagnosticat cu diabet la vârsta de un an.

Această experiență a determinat-o să se implice activ în sprijinirea copiilor bolnavi din Brazilia și să devină, din 2009, ambasador al Diabetes Research Institute din Miami, contribuind la strângerea de fonduri și la creșterea vizibilității acestei cauze.

Întâlnirea cu Kevin Trapp, într-un moment lipsit de spectacol

Relația cu Kevin Trapp a început în 2015, la Paris, într-un context surprinzător de discret pentru două persoane aflate în zone atât de vizibile ale spațiului public, respectiv o cină privată, fără presiunea mediatică sau a expunerii publice.

Trapp avea să declare ulterior că nu știa cine este Izabel în acel moment, iar această absență a contextului public a permis o apropiere naturală, lipsită de filtrul notorietății.

Un element definitoriu al începutului relației a fost momentul în care, după o accidentare a portarului, Izabel i-a trimis un mesaj pentru a se interesa de starea lui și pentru a-i oferi sprijin, gest care a avut un impact puternic asupra lui, nu prin spectaculozitate, ci prin simplitatea și autenticitatea lui.

O relație consolidată în timp și confirmată public

După o perioadă în care relația a fost discretă, cei doi au apărut oficial împreună în 2017, la Festivalul de Film de la Cannes, iar în 2018 au anunțat logodna, fără a transforma acest moment într-un eveniment excesiv mediatizat.

Relația lor se bazează pe un set comun de valori, inclusiv experiența unor începuturi modeste și convingerea că succesul trebuie construit prin muncă, nu prin oportunități conjuncturale.

Viața recentă: între vacanțe exclusiviste și angajamente profesionale

Finalul anului 2025 i-a găsit pe cei doi în St. Barth, unde au petrecut Crăciunul și Anul Nou, într-un cadru asociat frecvent cu zona exclusivistă a celebrităților, însă fără a transforma aceste apariții într-un exercițiu de expunere excesivă.

În februarie 2026, Izabel Goulart a filmat o campanie pentru Moncler în Aspen, pentru colecția toamnă-iarnă 2026/2027, consolidându-și poziția într-o industrie în care relevanța se menține greu în timp.

În paralel, Kevin Trapp își continuă activitatea sportivă și se pregătește pentru sferturile Champions League în compania celor de la Liverpool, menținându-și nivelul de performanță într-un context competitiv.

O biografie care nu poate fi redusă la etichete

Reducerea lui Izabel Goulart la statutul de parteneră a unui fotbalist ar ignora o carieră construită într-unul dintre cele mai competitive domenii, în care selecția este continuă și succesul nu poate fi menținut fără adaptare permanentă.

Traiectoria ei, de la un copil marginalizat la un model recunoscut la nivel global, care vorbește portugheză, engleză și franceză, ilustrează un tip de ascensiune care nu depinde de context, ci de capacitatea de a transforma vulnerabilitatea în resursă.

În același timp, relația cu Kevin Trapp completează această imagine, fără a o defini, într-un echilibru superb între viața profesională și cea personală.

CITEȘTE ȘI: Iubita lui Arda Güler, eroul Turciei în meciul cu România: baschetbalistă, fotografă și o prezență fină care refuză celebritatea

El, campion mondial. Ea, star internațional: Rodrigo De Paul și Tini Stoessel se pregătesc de nuntă în 2026