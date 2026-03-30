La cine vor rămâne cei 3 copii, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Separarea s-a decis la notar, de comun acord

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial. Aceștia au ajuns în fața notarului. Lucrurile nu au fost atât de simple pentru ei, mai ales că au trebuit să decidă cu cine vor rămâne cei trei copii.

Vestea că Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ales să divorțeze a șocat pe toată lumea. Cei doi au oficializat separarea la notar, și nu în instanță. Conform procedurilor, aceștia au la dispoziție 30 de zile pentru a se răzgândi, însă ei par că nici nu se mai gândesc la o posibilă împăcare. Chiar dacă pentru ei a fost totul clar, decizia privind custodia copiilor nu a fost una ușoară. Cu toate acestea, ei s-au înțeles și au hotărât la cine vor rămâne copiii lor.

Andreea Popescu sau Rareș Cojoc: cine va avea custodia copiilor?

După ani de iubire, Andreea și Rareș au decis să meargă pe drumuri separate. Ei au apelat la un divorț simplu, fără probleme și au mers în fața unui notar. Pe lângă averea uriașă pe care trebuie să o împartă, un alt aspect a fost primordial: cine va avea grijă în continuare de copii. Chiar dacă nu a fost ușor să ia o hotărâre, pare că aceștia s-au înțeles în această privință și vor avea custodie comună.

Deși între ei nu mai poate fi nimic, copiii îi vor lega pentru totdeauna. Cei doi vor fi în continuare părinții celor trei copii și vor avea program flexibil, în acest mod, nu le vor lipsi nimic micuților. De asemenea, averea fostului cuplu nu a fost pusă în pericol. A fost protejată cu mult timp în urmă, datorită unui contract prenupțial.

Ce spune Andreea Popescu despre contractul prenupțial

Andreea a povestit înainte de a merge mai departe cu divorțul că a acceptat imediat contractul prenupțial. Ea a explicat că Rareș provine dintr-o familie bună și că i se pare corect să existe un astfel de acord.

Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima da. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc, a spus Andreea Popescu.

