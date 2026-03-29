Andreea Popescu, mesaj tranșant după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: ”4 ani de terapie într-un singur minut!”

Dansatorul Rareș Cojoc a participat recent la o competiție în Blackpool, unde performanța sa a fost răsplătită cu medalii de aur. Alături de partenera sa de dans, Andreea Matei, Rareș a demonstrat încă o dată că pregătirea intensă și perseverența în sportul de performanță dau rezultate notabile. Iată ce făcea Andreea Popescu în tot acest timp!

Despărțirea celor doi a fost anunțată public în martie 2026 și a surprins mulți dintre urmăritorii lor. Cei doi au împreună trei copii, iar ruptura a marcat o schimbare semnificativă în viața ambilor parteneri. Andreea Popescu a decis să își continue parcursul personal și să își reorganizeze viața după separare, inclusiv prin mutarea din apartamentul de lux în care locuise pe parcursul căsniciei.

Ce făcea Andreea Popescu când Rareș Cojoc lua medalia de aur

În timp ce Rareș Cojoc se afla în competiție și obținea distincții importante, fosta sa soție și-a petrecut timpul diferit. După încheierea mariajului cu Rareș, Andreea Popescu și-a schimbat stilul de viață și s-a concentrat pe propriile interese și activități sociale. Influencerița și-a petrecut serile în compania prietenelor, alegând să se bucure de timpul liber.

Pe de altă parte, Andreea Popescu a fost implicată în diverse activități sociale și evenimente în oraș, menținându-și vizibilitatea ca influenceriță. Totodată, fosta dansatoare și-a adaptat stilul de viață și prioritățile în urma separării, orientându-se către dezvoltarea personală și către petrecerea timpului în compania prietenelor.

Se pare că vedeta ar face și terapie și a transmis și un mesaj despre emoțiile pe care le are. Însă, la scurt timp mesajul ar fi fost șters de Andreea Popescu.

„Uite patru ani de terapie într-un singur minut! Devii ceea ce gândești. Dacă îți hrănești mintea cu gunoi, vei deveni ceea ce consumi. Emoțiile nu sunt problema, ele sunt semnale. Frica îți va arăta ce contează cu adevărat. Furia îți va spune că ți-au fost încălcate limitele. Anxietatea înseamnă că te-ai blocat în viitor și îți amintește să te întorci în prezent”, a transmis Andreea Popescu pe Instagram în mesajul pe care l-a șters ulterior.

Andreea Popescu ar fi avut o aventură cu Dan Alexa, despre care Rareș Cojoc ar fi aflat. Acesta ar fi principalul motiv pentru care mariajul celor doi s-a încheiat. Fosta dansatoare s-a mutat din penthouse-ul de patru milioane de euro în care a locuit de-a lungul căsniciei cu partenerul său.

