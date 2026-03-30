Ce i s-a întâmplat lui Mircea Lucescu, de fapt? Motivul pentru care a leșinat la antrenament: ”M-am enervat foarte tare”

Mircea Lucescu a trecut prin momente dificile. Duminică, 29 martie, acesta a fost transportat la spital, după ce i s-a făcut rău și a leșinat. Acesta se afla la Mogoșoaia pentru ultima ședință înainte de deplasarea în Bratislava.

Antrenorul Mircea Lucescu a avut parte de un eveniment tragic. Acesta era la Mogoșoaia, alături de jucătorii echipei naționale. Ei se pregăteau să plece în Bratislava, acolo unde vor juca un meci amical împotriva Slovaciei. Selecționerul a adus în discuție și meciul care ne-a adus înfrângerea cu Turcia. În urma discuției aprinse, Mircea Lucescu a început să se simtă rău și a leșinat. La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale și l-au transportat la spital, acolo unde este încă internat. Din cauza stării de sănătate nu a putut pleca împreună cu jucătorii.

Ce a pățit, de fapt, Mircea Lucescu

După ce a fost internat pentru mai multe investigații, antrenorul României a oferit o declarație cu privire la starea lui, dar și ce s-a întâmplat, de fapt. Selecționerul a explicat că nu a putut trece peste eșecul cu Turcia și asta l-a afectat destul de mult. În plus, în timpul ședinței, „Il Luce” a făcut chiar și o analiză tactică a meciului care l-a supărat atât de tare. El a declarat că nu a putut respira și și-a pierdut cunoștința. De asemenea, a ținut să precizeze că nu a fost vorba de un stop cardio-respirator, ci de fibrilație.

M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații, a adăugat el.

