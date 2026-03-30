BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă

Ai nevoie de o stare de spirit potrivită ca să îți revii după weekendul care tocmai s-a încheiat, iar noi suntem aici să te ajutăm să începi noua săptămână cu zâmbetul pe buze. Spor la râs!

Protagonistul de astăzi este nimeni altul decât Bulă. Personajul principal este internat la spital și nu reușește să ajungă la muncă. Motivul pentru care a ajuns la spital este cu totul neașteptat.

– De ce nu a venit Bulă la muncă azi?

– Este internat în spital.

– Dar aseară era foarte sănătos. L-am văzut cu o blondă superbă, de mână, pe stradă.

– Din păcate, l-a văzut și nevasta lui.

Alte bancuri amuzante

Prima întâlnire, la restaurant

Prima întâlnire, la restaurant:

Ea, agitată:

– Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm

– Nuu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată

– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm

– Stai relaxată… ești frumoasă!

„Vasile, ce dulce ești… ce bun ești”

– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..

– Dar, nu te supăra, de ce îmi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!

– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi..

„Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce”

– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.

– Ce anume?

– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.

Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie

– Ce-i asta?!

– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.

În compartimentul unul tren, un tip și o tipă

În compartimentul unul tren, un tip și o tipă. Văzându-l pe tipul din fața ei foarte concentrat și meditând, ea întreabă:

– La ce vă gândiți?

– La același lucru ca dvs.

– Nesimțitule!

