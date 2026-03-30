BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă

De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 07:56
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă

Începuturile de săptămână nu sunt întotdeauna cele mai ușoare, dar pentru un start pe măsură, CANCAN.RO le oferă cititorilor unul dintre cele mai amuzante bancuri. Ai nevoie de o stare de spirit potrivită ca să îți revii după weekendul care tocmai s-a încheiat, iar noi suntem aici să te ajutăm să începi noua săptămână cu zâmbetul pe buze. Spor la râs!

Protagonistul de astăzi este nimeni altul decât Bulă. Personajul principal este internat la spital și nu reușește să ajungă la muncă. Motivul pentru care a ajuns la spital este cu totul neașteptat.

– De ce nu a venit Bulă la muncă azi?
– Este internat în spital.
– Dar aseară era foarte sănătos. L-am văzut cu o blondă superbă, de mână, pe stradă.
– Din păcate, l-a văzut și nevasta lui.

Alte bancuri amuzante

Prima întâlnire, la restaurant

Prima întâlnire, la restaurant:
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!

„Vasile, ce dulce ești… ce bun ești”

– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..
– Dar, nu te supăra, de ce îmi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!
– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi..

„Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce”

– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.
– Ce anume?
– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.
Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie
– Ce-i asta?!
– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.

În compartimentul unul tren, un tip și o tipă

În compartimentul unul tren, un tip și o tipă. Văzându-l pe tipul din fața ei foarte concentrat și meditând, ea întreabă:
– La ce vă gândiți?
– La același lucru ca dvs.
– Nesimțitule!

CITEȘTE ȘI: BANC | Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc

BANCUL ZILEI | Politicienii și sloganul „Vom fi cu toții bine”

Intra pe raziculacrimi.ro!
BANC | Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar. Cine e vinovat?
Bancuri
BANC | Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar. Cine e vinovat?
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”
Săptămâna Mare în Spania: procesiuni și ramuri de palmier. Antonio Banderas s-a alăturat mulțimii
Mediafax
Săptămâna Mare în Spania: procesiuni și ramuri de palmier. Antonio Banderas s-a alăturat...
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
Gandul.ro
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii....
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când Uranus iese din Gemeni
Click.ro
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când...
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Digi 24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata...
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău
Digi24
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai...
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
Gandul.ro
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi...
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni ...
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl ...
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl confundă cu altceva
”Gata, s-a terminat”. Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital, despre echipa națională
”Gata, s-a terminat”. Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital, despre echipa națională
Vezi toate știrile