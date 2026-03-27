BANCUL ZILEI | Politicienii și sloganul „Vom fi cu toții bine”

Bancul de astăzi surprinde, într-o manieră ironică și plină de umor, diferența dintre promisiunile politicienilor și realitatea percepută de oameni. Printr-un joc simplu de cuvinte, gluma scoate în evidență contrastul dintre „ei” și „noi”, oferind o perspectivă amuzantă.
Când un politician spune:
„Vom fi cu toții bine”, se referă la ei.
Când spune:
„Trebuie să ne sacrificăm cu toții”, se referă la noi!
Vine alt câine:
– Bă, unde mergeți?
– Să dăm Ia facultate!
– Da?! Unde?!
– Eu Ia medicină.
– Păi de ce?
– Acolo e un os de ros!
– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!
– Bun, și tu?!
– Eu la Poli.
– De ce tocmai acolo?
– Acolo e viață de câine!
Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.
Pescarul se gândește mult și zice:
— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!
Peștele oftează:
— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?
Pescarul se gândește din nou:
— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…
Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:
— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?
O domnişoară este întrebată:
– Când te-ai îndrăgostit prima oară?
– Pe la 16…..
– Şi a doua oara?
– Pe la 16:30….
