BANCUL ZILEI | Politicienii și sloganul „Vom fi cu toții bine”

Sfârșitul de săptămână este momentul perfect pentru a intra în atmosfera de weekend. Totuși, după câteva zile aglomerate, uneori e mai greu să ne regăsim starea de bine.

Bancul de astăzi surprinde, într-o manieră ironică și plină de umor, diferența dintre promisiunile politicienilor și realitatea percepută de oameni. Printr-un joc simplu de cuvinte, gluma scoate în evidență contrastul dintre „ei” și „noi”, oferind o perspectivă amuzantă.

Când un politician spune:

„Vom fi cu toții bine”, se referă la ei.

Când spune:

„Trebuie să ne sacrificăm cu toții”, se referă la noi!

Alte bancuri amuzante

Erau trei câini care voiau să dea la facultate

Vine alt câine:

– Bă, unde mergeți?

– Să dăm Ia facultate!

– Da?! Unde?!

– Eu Ia medicină.

– Păi de ce?

– Acolo e un os de ros!

– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!

– Bun, și tu?!

– Eu la Poli.

– De ce tocmai acolo?

– Acolo e viață de câine!

Dorința pescarului

Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:

— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.

Pescarul se gândește mult și zice:

— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!

Peștele oftează:

— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?

Pescarul se gândește din nou:

— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…

Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:

— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?

„Când te-ai îndrăgostit pentru prima oară?”

O domnişoară este întrebată:

– Când te-ai îndrăgostit prima oară?

– Pe la 16…..

– Şi a doua oara?

– Pe la 16:30….

