BANC | Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc

De: Anca Chihaie 28/03/2026 | 08:11
Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc. Ca să nu-și dea seama Bubulina că miroase a parfum de femeie, intră într-un bar și bea câteva pahare de whisky. Ajuns acasă, nevasta îi zice:

– Bulă, poți să te dai și cu un litru de parfum, tot îmi dau seama că ai băut!

Alte bancuri savuroase

Țăranul și vaca inteligentă

Un țăran merge la târg să vândă o vacă.
Se apropie un cumpărător:
– Cât ceri pe ea?
– 2000 de lei.
– Păi de ce așa scump?
– Dom’le, nu-i vacă obișnuită. E inteligentă!
– Serios? Cum adică?
Țăranul:
– Uite, hai să-ți arăt.
Se duce la vacă și zice:
– Vaco, cât fac 2+2?
Vaca:
– Muuu!
– Vezi? 4!
Cumpărătorul, puțin sceptic:
– Bine… și altceva știe?
– Sigur! Vaco, cât fac 3+3?
Vaca:
– Muuuuuu!
– 6! Ai văzut?
Omul, impresionat, o cumpără.
Ajunge acasă, cheamă vecinii:
– Băi, am luat o vacă genială!
Și încearcă:
– Vaco, cât fac 5+5?
Vaca:
– Muuuuuuuuuu!
Vecinii râd:
– Băi, asta doar mugește!
Țăranul, nervos, se întoarce la vânzător:
– M-ai păcălit! Nu știe nimic!
La care vânzătorul:
– Păi știe, dar nu vrea să răspundă la întrebări grele.

Examenul de logică

La facultate, profesorul de logică era cunoscut că pica jumătate din studenți. Vine ziua examenului, iar unul dintre studenți intră relaxat și se așază în bancă.
Profesorul îl întreabă:
– Ești pregătit?
Studentul:
– Da, domn’ profesor. Dar înainte să începem, vreau să vă pun eu o întrebare de logică. Dacă răspundeți, plec picat fără discuții. Dacă nu… îmi dați 10.
Profesorul, curios:
– Bine, spune.
Studentul:
– Ce este legal, dar nu este logic, logic, dar nu este legal și nici logic, nici legal?
Profesorul stă, se gândește… 5 minute, 10 minute… nu știe.
– Recunosc, nu știu. Ai 10.
Studentul pleacă fericit.
A doua zi, profesorul, frustrat, îl întreabă pe alt student:
– Auzi, știi răspunsul la întrebarea asta?
Studentul:
– Simplu. Dumneavoastră aveți 60 de ani și o soție de 25 – e legal, dar nu e logic. Soția dumneavoastră are un iubit de 25 – e logic, dar nu e legal. Iar dumneavoastră i-ați dat 10 iubitului soției – nici logic, nici legal.

