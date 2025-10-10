VH2 a lansat o nouă melodie! Legătura cu Gabriel Cotabiță, solistul emblematic al trupei

După succesul baladelor „Mai stai o zi” și „Iubirea nu moare”, trupa Vh2 revine în atenția publicului cu un nou single – „Visează”. Melodia aduce o energie pozitivă, păstrând același stil care a făcut cunoscută formația: pop–rock melodic, cu versuri pline de sens și un mesaj clar. Iată legătura cu Gabriel Cotabiță!

„Visează” este dedicată celor care nu și-au pierdut curajul de a spera și de a construi, indiferent de vârstă. Piesa se adresează celor care deschid drumuri, celor care îndrăznesc să viseze lucruri mari, chiar și atunci când par imposibile. Tonul ei are accente ironice pentru cei care cred că au succes fără efort, dar și o notă motivațională pentru cei care muncesc din convingere.

Vh2 a lansat un nou single

Mesajul piesei poate fi înțeles simplu: „Vis mare. Muncă cu adevărat.” Lansarea noului single are și o încărcătură emoțională specială, legată de moștenirea artistică a regretatului Gabriel Cotabiță, solistul emblematic al trupei Vh2. Artistul, născut la 1 noiembrie 1955 în Craiova a trecut în neființă pe 23 noiembrie 2024 la București, a fost una dintre cele mai importante voci ale muzicii ușoare și pop–rock românești.

De-a lungul carierei sale, Cotabiță a fost nu doar cântăreț, ci și prezentator, producător muzical și om de televiziune. În anii ’80, a fost parte a grupului Holograf, iar mai târziu a înființat trupa Vh2, alături de care a lansat multe hituri. Vocea lui inconfundabilă, interpretarea elegantă și prezența scenică au făcut din fiecare apariție un moment memorabil.

Prin „Visează”, Vh2 nu doar lansează o piesă nouă, ci oferă și un omagiu subtil celui care a definit spiritul formației. Deși Gabriel Cotabiță nu mai este printre noi, energia sa artistică se simte în fiecare notă. Melodia reia valorile pe care le-a promovat: perseverența, curajul și credința în puterea muzicii de a inspira. Noul cântec păstrează autenticitatea Vh2 și aduce un mesaj care îmbină nostalgie și speranță. Este o declarație de credință în puterea visului și o confirmare că drumul început de Cotabiță continuă prin colegii și prietenii care i-au fost alături.

