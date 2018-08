Vica Blochina s-a despărțit de fiul ex-președintelui Moldovei

Vica Blochina s-a despărțit de logodnicul ei, nimeni altul decât fiul fostului președinte al Republicii Moldova. Nimeni nu știa asta până acum, când CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România a întâlnit-o la dreapta unui tinerel, căutând cu disperare o masă liberă într-un restaurant din nordul Capitalei.(Super oferte la accesorii gaming)

Nu departe de acum un an, Vica Blochina defila cu o frumusețe de inel de logodnă pe Facebook, în dreptul căreia a scris un mare ”DA!”. Toată lumea s-a gândit că și-a găsit (în sfârșit!) alesul și că e gata să se facă femeie de casă. Mai ales că viața ei ar fi fost una lipsită de griji, ținând cont că cel care a cerut-o de soție era chiar fiul fostului președinte al Republicii Moldova. (VEZI ȘI: Vica Blochina, dată de gol chiar de ziua ei)

Acesta ar fi făcut sacrificii mari pentru Vica, cel mai mare fiind mutarea lui în România, alături de ea. Așadar, au locuit împreună, făceau vacanțele împreună și păreau că se înțeleg foarte bine.

Minunea nu a durat însă mult. Acum, la fix un an de la logodnă, CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, întâlnit-o pe Vica alături de un alt bărbat, mult mai tânăr, prin oraș. (Console si accesorii gaming)

Doar că ceea ce trebuia să fie o seară romantică și relaxantă, s-a transformat într-o corvoadă. Și asta pentru că cei doi s-au chinuit din răsputeri să vâneze o masă liberă la un restaurant de fițe din nordul Capitalei, doar că toate erau ocupate.

După câteva ture, discuții și multă vânzoleală, Vica, îmbrăcată răvășitor și foarte sexy, i-a recomandat partenerului ei să schimbe restaurantul. Ceea s-a și întâmplat. Cu chiu, cu vai, cei doi au putut să se bucure, într-un final, unul de altul.

Fostă dansatoare, Vica Blochina a avut o relaţie timp de mai mulţi ani cu Victor Piţurcă, din care a rezultat şi un copil, Edan. Blonda a povestit cum l-a întâlnit pe fostul selecţioner al echipei naţionale şi cum a reacţionat fiul ei după când şi-a întâlnit tatăl după o pauză de un an.

Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat «Tată, tu m-ai uitat?» . Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit”, a spus Vica Blochina la un post de televiziune.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)