Vicecampioana rămâne fără victorie în SuperLigă!

FCSB a rămas fără victorie în SuperLigă și după cea de-a treia rundă. Echipa pregătită de Nicolae Dică a terminat la egalitate cu „U” Craiova 1948, scor 1-1 (0-0), pe Național Arena.

FCSB a deschis scorul în debutul reprizei secunde, prin estonianul Joonas Tamm (min.47). Oaspeţii nu au acuzat șocul și au egalat prin italianul Andrea Compagno (min. 58 – penalty), după un fault comis de Joyskim Dawa asupra lui Andre Duarte, lovitura de la 11 metri fiind acordată în urma consultării arbitrajului video.

Nicolae Dică a mărturisit la finalul partidei că, deși echipa sa a remizat, este mulțumit de jocul elevilor săi. Totuși, antrenorul de la FCSB crede că roș-albaștrii trebuie să mai lucreze la faza defensivă.

„O primă repriză nu foarte bună. Nu am reușit să ne închidem foarte bine. Am avut momente când ne-am dus în pressing, dar am avut probleme la contraatacurile lor, la Bauza, un jucător foarte valoros. Am avut probleme pe zona centrală și și-au creat ocazii. Pe faza ofensivă, nu am reușit să avem posesie. În a doua repriză am reușit să îi fac să înțeleagă că trebuie să jucăm altceva. Am pus presiune, ne-am creat ocazii. Păcat că a venit acel penalty. În ultimele minute am avut 3-4 ocazii mari de a marca. Așa vreau să fie echipa mea. Am arătat ca o echipă pregătită care poate face față meciurilor din 3-3 zile. Nu am văzut foarte bine faza, dar am înțeles că l-a călcat. Nu mai contează, e tardiv, nu trebuie să mai facem aceleași greșeli în continuare. Vor fi meciuri din trei în trei zile, iar campionatul este lung”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.

După 1-1 cu oltenii, FCSB a rămas fără succes în SuperLigă, remizând în prima rundă, tot 1-1 cu ”U” Cluj și tot pe „Național Arena” și 0-2 în Giulești cu Rapid.