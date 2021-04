Victor Ciutacu îl pune la pământ pe Selly, după plecarea de la Prima TV! „Își rupe gâtul într-o meserie care-l depășește”

După o colaborare de scurtă durată, Selly a anunțat că emisiunea sa de la Prima TV nu o să mai fie difuzată. Vlogger-ul a declarata că nu se mai regăsea în proiect și că pentru moment va rămâne la activitatea din mediul online.

După plecarea lui Selly de la Prima TV, au existat numeroși cârcotași care au avut câte ceva de spus despre oprirea proiectului și cifrele destul de slabe înregistrate de show. Printre cei care l-au atacat pe Selly s-a numărat și Victor Ciutacu. (CITEȘTE ȘI: IULIA ALBU L-A TAXAT PE SELLY DUPĂ DECLARAȚIILE VIRULENTE: “VORBEȘTE DESPRE URĂ RASIALĂ ÎN ROMÂNIA”))

„Încă un papagal gonflat artificial care are impresia că le știe pe toate și, la prima încercare, își rupe gâtul într-o meserie care-l depășește, dar despre care are păreri. Greu la deal cu boii mici…

P.S. Audiență medie de 80.000 oameni pe un post generalist=)))))”, a scris Victor Ciutacu pe contul lui de Facebook.

„Sunt prea tânăr”

Selly a mărturisit că într-adevăr emisiunea nu a mers așa cum se aștepta, însă acest lucru nu l-a demoralizat. Vlogger-ul a privit partea plină a paharului, a spus că a învățat foarte multe din acest proiect și a admis că poat nu era pregătit pentru un show așa de mare. (VEZI ȘI: PROVOCAREA VINE DE LA SELLY! DĂ 1.000 DE LEI CELUI CARE ACCEPT SĂ FACĂ ASTA VIDEO)

„Nu mă mai regăseam în acest show. Am realizat că poate nu este momentul, chiar dacă eu mi-am dorit dintotdeauna să fac o astfel de emisiune. Poate sunt prea tânăr pentru un astfel de format. Partenerii de la Prima TV au fost extraordinari, am învățat mult de acolo, dar am realizat că sunt cel mai bine în elementul meu pe vlog.

Când sunt în platou, la costum, cu toate rigorile din televiziunea, cred că nu mai am aceleași performanțe și cred că asta s-a văzut și în cifre. A fost cea mai bună decizie să ne oprim și să ne asumăm. Nu consider că a fost un eșec, pentru că am învățat multe în această perioadă: ce este o emisiune TV, cum se face, cum se lucrează cu foarte mulți oameni în același timp. Sunt însă mult mai în elementul meu în online. Încercarea de a face o emisiune pentru două canale media diferite nu a fost una reușită, dar mă bucur că măcar am încercat. Ar fi fost poate nevoie de cel puțin doi ani pentru a avea succes”, a declarat Selly pentru Pagina de Media.

Sursa foto: Facebook