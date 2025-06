Victor Ponta l-a ”mitraliat” pe Nicușor Dan, după episodul ”7 metri”: ”N-ai ce să cauți în pantofi!

Într-o ediție specială a emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, telespectatorii au avut parte de un dialog neașteptat între fostul premier Victor Ponta și controversatul personaj Makaveli, într-un decor care a readus în atenție stilul exploziv al talk-show-urilor anilor 2000. Discuțiile s-au întins pe teme variate: de la prestațiile publice ale politicienilor, la implicarea în sport, până la dileme de cetățenie dublă și nostalgii geopolitice.

Victor Ponta, fostul candidat pentru funcția de președinte al României, și-a exprimat public consternarea față de aparițiile politice ale candidatului Nicușor Dan. Fostul premier consideră că Nicușor Dan nu ar fi avut ce căuta pe terenul de sport, în special în pantofi. Iată ce spune fostul premier!

A fost amintită o apariție controversată într-o sală de sport, unde Nicușor Dan a intrat pe parchet în costum și pantofi de stradă un gest considerat nepotrivit de către cei familiarizați cu regulile de bază ale sportului. Deși gestul a fost înțeles ca fiind unul simbolic, de sprijin pentru un eveniment sportiv, a stârnit critici din partea lui Ponta care consideră că astfel de detalii reflectă o lipsă de autenticitate sau superficialitate în raport cu domeniul sportiv.

Makaveli, bine cunoscut pentru pozițiile sale directe și pentru stilul său fără ocolișuri, nu a ezitat să aducă în discuție și subiecte politice sensibile, printre care absența președintelui de la evenimentele legate de inundații și contrastul cu prezența sa la alte manifestații publice. De asemenea, s-a discutat despre rezultatele electorale din Moldova, un teritoriu în care Ponta a investit mult în campania din 2014, dar care, în mod surprinzător pentru el, a oferit votul decisiv rivalului său de atunci, Klaus Iohannis.

Victor Ponta: Ai văzut ce disciplinat a fost? Dom’le, ce i-au spus consilierii, aia a făcut, s-a dus la toată televiziunea, a dat aceleași răspunsuri, n-a făcut nicio greșeală. O, dom’le! Iartă-mă, dar dacă am și eu o mare pasiune și ceva la care mă pricepe sportul și…. În primul rând, în primul rând, nu ai ce căuta într-o sală pe parchet cu pantofi de stradă. E prima regulă. Iubesc foarte tare sportul, am făcut, fac sport și acum… Nu, adică ăsta e gen de aruncare de om care n-a aruncat în viața lui cu nici o minge, nici de handball, nici de volei, nici de basket.

Dar nu asta e problema. Normal, nu toți suntem sportivi. Nu toți suntem sportivi. Da, și pe mine m-a deranjat aia cu un costum și în pantofi în sală. Foarte frumos că a mers la eveniment. Păcat că la inundații n-a fost. A fost mai târziu, când la Pride sau nu. A, la inundații n-a fost. N-a mai fost. Dar, cum să zic… Știi, chiar și cei care l-au votat, cred că nu l-au votat pentru asta, nu? Să meargă să se dea în stambă la… Nu, dar așa am și observat, adică pe mine m-a șocat treaba că… Ți se pare că îl face popular? Asta nu mi se pare.

Makaveli: Dar ce vreau să vă întreb, că întreabă și telespectatorii. Domnule Ponta, mai aveți cetățenie sârbă?

Victor Ponta: Da, o mai am. Trebuie să merg în Serbia eu să iau să semnez cererea. Da, sincer să fiu eu, dar de ce să fac chestia asta? Când era președinte al României, bineînțeles că nu… Da, acum sunt un simplu cetățean. Nu e vorba de asta. În plus, îți spun un lucru. Eu iubesc Serbia, adică e o țară așa care mă simt bine. Eu mor după ei la sport cât sunt de bun și de ambițioși și nu știu, suntem total diferiți noi de ei. De fapt i-am trădat atunci în 98-99, deși ei niciodată sunt singura țară cu care noi n-am fost în conflict.

Dar, repet, dacă eu ieșeam președintele țării sau aveam o funcție importantă, ok, nu, era normal să am doar cetăținea română. Da, și acum de ce aș face acest lucru? Că nu mi-au făcut oamenii aia nimic rău, nici vorbă. Votul ăla din Moldova e foarte ciudat, sincer.

Nu, dar vezi că tot în Moldova, în noiembrie, dom’le, a câștigat Lasconi. În cazul 2014, vreau să spun că eu, la un moment dat, mă luau mulți și spuneau, băi, ai înebunit cu Moldova asta. M-am dus de o mie de ori acolo, am fost cu grădinițele, am dus autobuze pentru școli, am dus murdu, am refăcut teatru, am nu știu ce. Când s-au numărat voturile, a câștigat Iohannis, m-a bătut de m-a rupt.