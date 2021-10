Victor Slav, primele declarații după ce a înlocuit-o pe Ilinca Vandici la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Cum a reacționat când a văzut-o pe Anda Adam

Începând de astăzi, 14 octombrie, fostul soț al Biancăi Drăgușanu va prezenta emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”. Vivtor Slav a oferit și primele declarații după ce a înlocuit-o pe Ilinca Vandici, din cauza unor probleme de sănătate pe care le are prezentatoarea TV.

Ilinca Vandici nu va putea fi prezentă în platoul celebrului show din cauza unor probleme de sănătate. Victor Slav îi va ține locul vedetei și a primit cu bucurie propunerea de a fi iar în fața reflectoarelor.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a mai facut parte în trecut din echipa show-ului, fiind una dintre cele trei vedete din „Brigada sexy", alături de Alex Velea și Bogdan Vlădău. Victor Slav are mari emoții, dar speră să se ridice la nivelul așteptărilor Ilincăi Vandici.

“Ilinca are nişte probleme de sănătate, dar o să vă povestească ea mai multe. Am emoţii, dar am emoţii întotdeauna când intru într-un platou. Mă simt în largul meu în acest loc. Fetele m-au primit foarte bine, e gălăgie mare, dar e ok. Sunt femei care îşi doresc afirmarea şi este destul de complicat, recunosc. Sunt imparţial, nu ţin cu cineva anume”, a spus Victor Slav la Teo Show.

Și, bineînțeles, Victor Slav a fost întrebat de Teo Trandafir cum a decurs întâlnirea lui cu fosta sa iubită… Anda Adam. Iar răspunsul fostului soț al Biancăi Drăgușanu n-a întârziat să apară: ”Ce reacţie să stârnească întâlnirea cu Anda Adam? Suntem adulţi, maturi, ne-am despărţit în urmă cu 9 ani. Ne salutăm, vorbim, suntem ok, nu avem probleme”, a spus Victor Slav.

Victor Slav și-a deschis restaurant

La fel ca multe alte dintre vedetele showbiz-ului românesc, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost nevoit să se reprofileze din cauza pandemiei de coronavirus. În contextul actual, în care aproape toată industria HoReCa din România a fost la un pas de faliment, Victor Slav a riscat și și-a deschis un restaurant.

Locația se află pe bulevardul Decebal din Capitală, iar meniul este internațional. De asemenea, se fac și livrări la domiciliu. Pentru bunul mers al business-ului, Victor muncește cot la cot cu angajații săi, fiind implicat 100% în acest nou proiect.