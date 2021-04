Victor Slav nu este infectat cu COVID-19. Pe o rețea socială, prezentatorul TV a anunțat că rezultatul este negativ și că este pregătit, din toate punctele de vedere, de muncă.

CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, că Victor Slav s-a prezentat miercuri la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Capitală, unde, aflat în camera de gardă, a cerut să fie testat de urgență împotriva noului coronavirus.

Au urmat ore pline de tensiune pentru Victor Slav, care a așteptat cu sufletul la gură rezultatul. La fel, ca de altfel, și mama lui. Din fericire, fostul soț al Biancăi Drăgușanu nu este infectat cu COVID-19. Anunțul l-a făcut pe o rețea socială, unde a precizat că este sănătos tun și pregătit pentru noi proiecte.

“M-am trezit cu mesaje, cu apeluri pierdute, dar cel mai important este că m-a sunat mama, speriată că am COVID. Nu am COVID! Testul meu este negativ, așa că sunt apt de muncă. Sunt sănătos tun!”, este mesajul scris de Victor Slav.

Bianca Drăgușanu, fosta soție a lui Victor Slav: “Mi s-a oferit bani ca să spun că am COVID-19!”

În urmă cu aproximativ două luni, Bianca Drăgușanu, fosta soție a lui Victor Slav, a anunțat că i s-ar fi propus o sumă de bani pentru a ieși în public și a anunța că este infectată cu COVID-19. Vedeta a declinat, însă, oferta.

La momentul respectiv, Bianca Drăgușanu a precizat că există vedete în România care, contra cost, au anunțat, de la începutul pandemiei și până în prezent, că au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19. Fosta prezentatoare TV nu a oferit, însă, niciun nume.

“Te costă un pic, dacă vrei, de mâine, să spui că ai virus. Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică şi asta. Se oferă o sumă de bani şi eşti virusat. Da, cunosc eu cazuri, am şi dovezi, dar nu vreau să dau nume, pentru că nu e treaba mea. Mie mi s-a oferit o sumă de bani, să spun că am coronavirus, în urmă cu vreo opt luni, cred. Autorităţile cam exagerează cu restricţiile astea. Sunt foarte responsabilă, dacă eu consider că e prea mare riscul, nu mă expun”, dezvăluia Bianca Drăguşanu, potrivit România TV.